ТРУВОРОВ АСКАЛОН НИКОЛАЕВИЧ

Археограф, писатель, тайный советник, директор археологического института.

Образование.

По приезде в Москву некоторое время посещал Училище живописи и ваяния Московского художественного общества. По возвращении на родину, 24 марта 1843 г. поступил в Кузнецкое уездное училище исправляющим должность учителя рисования и черчения. Продолжив самообразование, в 1847 г. он сдал экзамен в Казанском университете на звание учителя русского языка, после чего стал работать преподавателем русского языка в Сердобском уездном училище. В 1855 г. он был избран заседателем Сердобского уездного суда и исполнял эту должность в течение трёх лет.

Археографическая комиссия.

В 1858 г. Труворов был привлечён Н. В. Калачовым к работе в археографической комиссии и переехал в Санкт-Петербург. Как сотрудник, а затем как действительный член Комиссии, он составил Указатели к «Летописи по Ипатьевскому списку» и для десяти томов «Дополнений к актам историческим»; по поручению Комиссии напечатал пятый том «Русской исторической библиотеки» и главный свой труд: четыре тома «Розыскных дел о Федоре Шакловитом». В 1865 г. граф Д. А Толстой пригласил его в члены комиссии для разбора дел Синодального архива. В 1877 г. получил чин действительного статского советника. В 1885 г. Труворов был избран в почётные члены Археологического института, а в 1891 г., после смерти профессора И. Е. Андреевского, возглавил его, одновременно получив чин титульного советника. Проходил службу в министерстве народного просвещения, а затем в министерстве внутренних дел. Был членом-сотрудником Императорского русского Географического общества. Похоронен в Исидоровской церкви Александро-Невской лавры.