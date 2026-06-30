ТРУСЕВИЧ МАКСИМИЛИАН ИВАНОВИЧ

Государственный деятель, директор Департамента полиции , сенатор.

Родился в семье потомственных дворян. В 1885 г. окончил Императорское училище правоведения, после чего поступил на службу в Министерство юстиции. Затем занимал различные прокурорские должности в Санкт-Петербурге, Риге, Новгороде, за это время неоднократно получал ордена и повышение в чине за отличную службу. 1 января 1905 г. «за отличие» производится в действительные статские советники.

Преобразование Департамента полиции

С 13 июня 1906 г. по 9 марта 1909 г. служил на посту директора Департамента полиции. 1 июля 1906 г. Трусевич написал секретные циркуляры о необходимости пресечения и подавления любых выступлений и призывов к ним. Вскоре под его началом была проведена работа по изменению структуры политического сыска с целью усиления борьбы с революционной угрозой. Создавались районные охранные отделения, призванные активно работать с местными революционерами, но в тоже время преобразовывался Особый отдел с целью борьбы именно против партий, а не отдельных ее представителей на местах. Большое внимание уделялось кадровому вопросу, жандармские офицеры привлекались на работу в Департамент полиции. Проводилась целенаправленная работа с кадровым составом для выдвижения на руководящие должности лиц, наиболее склонных к политическому сыску, что вызвало известное недовольство старых кадров. Более того, Трусевич с 23 июня 1907 г. отправился в заграничную командировку в Великобританию, Германию и Францию для изучения опыта местной полиции. На основе именной\ этой поездки было решено создать новые структуры в Департаменте полиции: Инспекторский отдел и Уголовно-сыскную часть, которые появились в марте 1908 г.

Кроме этого была активизирована работа по радикализации программ революционных организаций с помощью агентов полиции, что позволило арестовать многих революционеров. Отдельное внимание Трусевич уделял и профсоюзному движению, он писал докладные записки о необходимости решения этого вопроса с целью вывести профсоюзы из-под влияния революционной пропаганды. За свою активную деятельность в деле преобразования ведомства и несомненных успехов на своем посту Трусевич 1 января 1907 г. был награжден орденом Св. Станислава 1-й степени. По всей видимости из-за интриг (или дела Азефа ) 9 марта 1909 г. подал в отставку с поста директора департамента, после чего был назначен сенатором, повышен в чине до тайного советника.

Расследование убийства П.А.Столыпина

После убийства председателя Совета министров П.А. Столыпина, 16 сентября 1911 г. Николай II поручил М.И. Трусевичу провести расследование всех обстоятельств удачного покушения. При этом Департамент полиции был полностью отстранен от ведения дела. Трусевич опросил всех участников и согласно его докладу под суд должен был пойти генерал-лейтенант П.Г. Курлов, М.Н. Веригин, А.И. Спиридович и подполковник Н.Н. Кулябко. В феврале 1912 г. доклад был представлен перед Советом министров, а затем перед Государственным советом, обе инстанции сочли его убедительным. Но по приказу императора личное дело в отношении всех, кроме Кулябко, было прекращено. Последний предстал перед судом лишь по обвинению в растрате казенных средств.

1 января 1917 г. стал членом Государственного Совета. После событий Февральской революции был подвергнут аресту, несколько месяцев был в заключении, а в мае предстал перед Чрезвычайной следственной комиссией Временного правительства . Затем переехал в Сочи, где проживал вплоть до ареста 27 февраля 1921 г. Его перевезли в Москву и поместили в Бутырскую тюрьму. Дальнейшая его судьба неизвестна.