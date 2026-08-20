ТРУХАНОВСКИЙ, ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ

Труханóвский, Владимир Григорьевич (15[29].07.1914, дер. Ботвиновка, Могилёвская губ. — 10.03.2000, дер. Палицы, Московская обл.) — выдающийся советский и российский историк-англовед, дипломат. Из крестьянской семьи, закончил ремесленное училище, в 1931 переехал в Ленинград, поступил на работу на завод, занимался самообразованием, увлекся историей, закончил рабфак, затем вечернее отделение Ленинградского педагогического института им. Покровского (ныне НГПУ им. Герцена), начал работать учителем в школе. В 1939 направлен на учебу в Высшую дипломатическую школу, закончив которую в 1941, пошел добровольцем на фронт, однако вскоре был отозван в распоряжение Наркомата иностранных дел, отправлен в командировку в Иран, занимал пост генерального консула в г. Кераманшах. Весной 1943 вернулся в Москву, занимал различные должности в МИД, участвовал Сан-Францисской конференции 1945 и в Потсдамской конференции 1945 , специализировался на отношениях с Великобританией. С 1947 заведовал кафедрой всеобщей истории МГИМО. В 1953 уволен из МИД, в 1959–1975 возглавлял кафедру истории международных отношений и внешней политики СССР МГИМО, доктор исторических наук (1958). С 1953 работал также в Институте истории АН СССР, в 1957–1960 заместителем директора по науке; в 1960–1987 главный редактор журнала «Вопросы истории». Член Постоянного комитета Пагуошского движения, президент Общества «СССР — Новая Зеландия», член Союза писателей СССР (1977). С 1992 президент Ассоциации британских исследований, также работал в Институте всеобщей истории РАН. Член-корреспондент АН СССР (1964), академик РАН (1992). Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1945, 1971), Орденом Дружбы народов (1974), Орденом Октябрьской Революции (1984). Автор более 60 научных работ.

Соч.: Внешняя политика Англии после второй мировой вой­ны. М., 1957; Внешняя политика Англии в период второй мировой вой­ны (1939—1945). М., 1965; Уинстон Черчилль: политическая биография. М., 1968; Антони Иден. Страницы английской дипломатии, 30–50-е годы. М., 1976; Адмирал Нельсон. М., 1980; Бенджамин Дизраэли, или История одной невероятной карьеры. М., 1993.

Лит. : Давидсон А. Б . Мастер биографического жанра // Новая и новейшая история. 2001. № 1; Туполева Л. Ф . Академик Трухановский. Авторитет ученого // Историк и общество. М., 2008. С. 124–132; Капитонова Н. К . Академик В. Г. Трухановский в МГИМО // Вестник МГИМО-Университета. 2011. № 4. С. 287–294. А. Г. Матвеева.