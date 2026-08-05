ТРУХАЧЁВ ПЁТР ЛЬВОВИЧ

Из дворян, православный На действительной службе с 1884 г. Окончил Морское училище. 29.9.1887 произведен в мичманы с назначением в Балтийский флот. 3.10.1887 зачислен в 7-й флотский экипаж. В 1888 г. назначен вахтенным начальником транспорта «Красная Горка». В 1889 г. назначен вахтенным начальником крейсера «Азия». В 1890 г. назначен вахтенным начальником клипера «Вестник». 18.10.1890 поступил в минный офицерский класс. 4.1.1891 отчислен от класса, курса не окончил. В 1891 назначен вахтенным начальником броненосного корабля «Екатерина II». 13.5.1892 зачислен в 4-й флотский экипаж. В 1892 г. назначен вахтенным начальником крейсера I ранга «Князь Пожарский». В 1893 г. служил на крейсере II ранга «Наездник». 1.1.1894 произведен в лейтенанты. В 1894 г. окончил курс морской учебно-стрелковой команды. 2.9.1894 назначен ревизором мореходной канонерской лодки «Отважный». 19.9.1898 назначен ревизором броненосца береговой обороны «Адмирал Ушаков» с зачислением в 11-й флотский экипаж. 16.2.1900 зачислен в 7-й флотский экипаж. 13.10.1900 прикомандирован к Гвардейскому экипажу. В 1900 г. назначен ревизором крейсера II ранга «Рында». 26.3.1901 переведен в Гвардейский экипаж. 2.1.1904 назначен командиром 4-й роты Гвардейского экипажа. Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. и обороны Порт-Артура. 13.4.1904 назначен командиром миноносца «Бесстрашный». После боя 28.7.1904 в Желтом море вместе с миноносцем интернирован в Циндао. 17.4.1905 произведен в капитаны 2-го ранга. 12.2.1906 назначен и. д. заведующего миноносцами Владивостокского порта. 20.10.1906 назначен младшим штаб-офицером Гвардейского экипажа. 18.12.1906 назначен старшим офицером яхты «Стрела». 5.11.1907 назначен старшим офицером императорской яхты «Александрия». 13.4.1909 назначен командиром императорской яхты «Марево». 24.5.1910 назначен командиром эскадренного миноносца «Войсковой». 25.3.1912 произведен в капитаны 1-го ранга. 25.10.1912 отчислен от должности. 10.4.1913 назначен командиром крейсера «Олег». Участник Первой мировой войны. 22.04.1915 назначен командующим, под брейд-вымпелом, минной дивизией Балтийского флота. 6.8.1915 произведен в контр-адмиралы за боевые отличия (со старшинством с 7.8.1915, установлено 3.10.1916) с утверждением начальником дивизии. 19.12.1915 назначен начальником 1-й бригады крейсеров Балтийского флота. 31.10.1916 произведен в вице-адмиралы за отличие по службе. Скончался во время лечения в Гаграх от прогрессивного малокровия, вызвавшего истощение организма. Тело бело перевезено в Петроград.

Жена: Елизавета Александровна (урожденная Мосолова, в 1-м браке Хельстрем). Дети: Елизавета (род. 25.6.1908), Ирина (род. 5.12.1909), Татьяна (род. 16.5.1913). Дети жены от 1-го брака: Юрий.