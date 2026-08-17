ТРУДОВОЙ КРЕСТЬЯНСКОЙ ПАРТИИ ДЕЛО 1930–1931

Трудовóй крестья́нской пáртии дéло 1930–1931 — репрессии против специалистов-аграриев и народников (Н. Д. Кондратьев , А. В. Чаянов и др.). Эти специалисты были бывшими членам партии социалистов-революционеров и других неонароднических организаций. Они вышли из них после поражения в борьбе с большевизмом и стали сотрудничать с коммунистическим режимом, постепенно убеждая его руководителей в необходимости проведения аграрной политики в интересах крестьянства. После начала сворачивания Новой экономической политики настроения специалистов-народников могли стать оппозиционными. И. В. Сталин опасался, что в условиях критической социальной ситуации в ходе реализации I пятилетнего плана группы оппозиционной интеллигенции, как во время революции, могут возглавить оппозиционные выступления или оказать интеллектуальную поддержку оппозиционным коммунистам. Летом 1930 были проведены аресты среди специалистов-аграрников. Всего было арестовано более 1300 человек. На допросах некоторые из них признали, что вели оппозиционные беседы, контактировали со своими сторонниками в разных регионах страны. Аресты аграрников дополнительно скомпрометировали бывших деятелей «правого уклона» . Но следователям не удалось добиться от главных обвиняемых четких признаний во «вредительстве» и связях с заграничными антисоветскими центрами, поэтому их в 1931–1932 в закрытом порядке присудили к заключению, а затем лидеров уничтожили в ходе Большого террора 1937 – 1938 .

Ист. : Меньшевистский процесс 1931 года. Сборник документов в двух книгах. Кн. 2. М., 1999.

Лит. : Шубин А. В. 1937: «Антитеррор» Сталина. М., 2010; Мазохин О. Б. Дело «Трудовой крестьянской партии». М., 2021. А. В. Шубин.