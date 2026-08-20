ТРУДОВОЙ КРЕСТЬЯНСКОЙ ПАРТИИ ДЕЛО

Репрессии против группы народников и специалистов-аграриев (Н. Кондратьев, А. Чаянов, П. Маслов и др.).

Эти специалисты были бывшими членам партии эсеров и других неонароднических организаций. Они вышли из них после поражения в борьбе с большевиками и стали сотрудничать с режимом, постепенно убеждая его руководителей в необходимости проведения аграрной политики в интересах крестьянства. После отказа от политики НЭПа настроения специалистов-народников вновь стали оппозиционными. Сталин опасался, что в условиях критической социальной ситуации Первой пятилетки группы оппозиционной интеллигенции, как во время революции, могут возглавить оппозиционные выступления или оказать интеллектуальную поддержку оппозиционным коммунистам. Летом 1930 г. были проведены аресты среди специалистов-аграрников. На допросах они признали, что вели оппозиционные беседы, контактировали со своими сторонниками в разных регионах страны. Аресты аграрников дополнительно скомпрометировали бывших деятелей «правого уклона». Но следователям не удалось добиться от главных обвиняемых четких признаний во «вредительстве», поэтому их в 1931 г. в закрытом порядке присудили к заключению, а затем уничтожили в ходе Большого террора.

Исторические источники:

Меньшевистский процесс 1931 года. Сборник документов в двух книгах. Кн.2. М., 1999.

Автор статьи: Шубин А.В.