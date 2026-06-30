ТРУБЕЦКОЙ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Русский религиозный философ, последователь Владимира Соловьева, публицист, общественный деятель; князь. Доктор философии (1900). Первый выборный ректор Московского университета (1905). Один из редакторов журнала «Вопросы философии и психологии» (1900-1905). Брат Е.Н. Трубецкого.

Отец – князь Николай Петрович Трубецкой. Мать – Софья Алексеевна (в девичестве Лопухина), была второй женой князя.

Жена С.Н. Трубецкого – Прасковья Владимировна (урожденная княжна Оболенская). Женитьба состоялась 5 октября 1887 года. Супруги имели троих детей: дочь Марию (1888-1934), сыновей Николая (1890-1938) и Владимира (1892-1937).

Детство Сергей провел в Ахтырке. В 1874 году вместе с братом поступил в частную гимназию И.Ф. Креймана, в 1877 г. семья переехала в Калугу, куда Николай Петрович был назначен вице-губернатором, и мальчики перешли в Калужскую мужскую казенную гимназию. Уже в гимназические годы Трубецкой интересовался философией, в частности, увлекался позитивизмом и нигилизмом. Он изучал «Историю новой философии» К. Фишера. Знакомство с идеями А.С. Хомякова и Ф.М. Достоевского способствовали его повороту к религиозной философии.

В 1881 году он вместе с братом Евгением начал учебу на юридическом факультете Московского университета, но вскоре перешел на историко-филологический факультет, сначала на его историческое, а затем на классическое отделение. В период своего студенчества князь открыл для себя философские идеи В.С. Соловьева, стал его другом.

После окончания университета в 1885 году Сергей Николаевич остался на кафедре философии для подготовки к профессорскому званию. В это время он активно изучал Платона, Аристотеля, И. Экхарта, Я, Беме, Ф.К. фон Баадера, И. Канта, И.Г. Фихте, Ф.В.И. Шеллинга, Г.В.Ф. Гегеля, А. Шопенгауэра. В 1886 году он сдал магистерский экзамен, а с 1888 года приступил к чтению лекций по философии в качестве приват-доцента. В 1889 году Трубецкой защитил магистерскую диссертацию «Метафизика в Древней Греции», а в 1900-м – докторскую диссертацию «Учение о Логосе в его истории». Эти труды способствовали формированию русской историко-философской науки. После этого Трубецкой получил в университете должность экстраординарного профессора (в 1904 году стал ординарным профессором). В 1902 году получил чин статского советника.

Наиболее полно Трубецкой изложил свои философские идеи в работе «Основания идеализма» (1896). В ней раскрыты принципы его учения, названного им «конкретным идеализмом» в отличие от отвлеченного идеализма немецкой классической философии. В качестве исходного пункта ученый взял не отвлеченное понятие (типа гегелевского «чистого бытия»), а конкретное сущее, реальное существо как субъект всех определений, которые открывает в нем мышление. Сущее необходимо предшествует мышлению; допуская противное, мы придем к панлогизму, то есть к порождению из отвлеченной мысли всего богатства ее определений.

Согласно Трубецкому, вечное актуальное сознание (Бог) предшествует всякому конечному (становящемуся) сознанию; тем самым он отвергал пантеистическое учение Фихте, Шеллинга и Гегеля о человечестве как «становящемся Боге» и отстаивал позиции теизма. Доказывая, что бытие нельзя свести к логической идее и что общие понятия - это только отношения мысли к своему предмету, он в то же время признал духовную природу реальности, разумные законы космического Логоса, по которым устраивается как природная, так и человеческая жизнь.

Большое внимание он уделял понятию веры. По Трубецкому, вера – это самобытная живая сила, определяемая как дух, она убеждает нас в реальности внешнего мира. Но, в отличие от Владимира Соловьева, Сергей Николаевич не отождествлял веру с интеллектуальной интуицией или вдохновением. Будучи православным человеком, он не сближал ее с вдохновением и ставил нравственно-этический аспект выше эстетического. При этом он подчеркивал единство веры и разума (логоса), откровения и умозрения. Отсюда его христианское понимание Логоса, которое, как понятие, связано с греческой философией. С.Н. Трубецкой был убежден, что в основе мира лежит разумное и любящее начало, а значит, он благ.

В конце 1890-х годов С.Н. Трубецкой включился в общественную жизнь. Он участвовал в земском движении, выступал в либеральной печати. 6 июня 1905 года в качестве главы земско-городской депутации произнес перед царем Николаем II знаменитую речь о сотрудничестве власти и общества (в ней была выражена программа либералов).

Кроме того, князь Трубецкой был борцом за академическую свободу. В 1901 году, когда начались студенческие волнения, он выступил за введение университетской автономии. Благодаря ему Московский университет ее обрел (27 августа 1905 года указом царя были введены «Временные правила об управлении высшими учебными заведениями Министерством народного просвещения»). 2 сентября 1905 года Сергей Николаевич стал первым выборным ректором Московского университета. Он возглавил его в трудное время: не утихали беспорядки среди студентов, мешавшие нормальной университетской учебной жизни и ставившие в трудное положение защитников академических свобод. 22 сентября новый ректор вынужден был закрыть университет, что, однако, еще более накалило остановку. 29 сентября, во время заседания комиссии по выработке университетского устава в Министерстве народного просвещения, у профессора случилось кровоизлияние в мозг, что привело к его безвременной кончине. Сергей Николаевич Трубецкой был похоронен 3 октября 1905 года на кладбище Донского монастыря в Москве. Похороны князя приобрели характер политической манифестации, за гробом шло около 50 тысяч человек.

Сочинения:

О природе человеческого сознания // Вопросы философии и психологии. Кн. 1. 1889; Кн. 3. 1890; Кн. 6, 7. 1891.

Метафизика в древней Греции. М., 1890.

Мнимое язычество или ложное христианство. М., 1891.

История древней философии. Курс лекций. М., 1892.

Психологический детерминизм и нравственная свобода // Вопросы философии и психологии. Кн. 25. 1894.

Противоречия нашей культуры // Вестник Европы. 1894. № 8.

Учение о Логосе в его истории. М., 1900.

Философские ст. М., 1908.

История древней философии в 2-х тт. 1906-1908.

Собрание сочинений в 6-ти тт. М., 1906-1912.

Сочинения. М., 1994 .