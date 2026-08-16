ТРУБЕЦКОЙ, НИКИТА ЮРЬЕВИЧ

Трубецкóй, Никита Юрьевич (26.05[05.06].1699, ? — 16[27].10.1767, Санкт-Петербург) — русский военный и государственный деятель, дипломат, князь. Взлет карьеры связан с тем, что Т. поддержал императрицу Анну Ивановну . Генерал-прокурор Сената (1740–1760), президент Военной коллегии (1760–1763). Оставил службу по состоянию здоровья в 1763. Похоронен в Чудовом монастыре (Москва). Первый владелец усадьбы Нескучное (Подмосковье).

Соч. : Журнал, собственный К. Н. Т. по возвращении в 1717 из немецкой земли // Русская старина. 1870. Т. 1. СПб., 1875. С. 34–41. С. К. Духин.