ТРУБЕЦКОЙ ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Русский политический деятель, дипломат, князь.

Биография и карьера

Получил образование в гимназиях в Калуге и Москве. В 1896 г. окончил Историко-филологический факультет Московского университета. Поступил на дипломатическую службу в азиатский департамент, работал в российском посольстве в Турции и Германии. В 1905 г. оставил службу, занялся публицистической деятельностью, работал в журнале «Московский еженедельник» (1906—1910). В 1912 г. Трубецкой возглавил ближневосточный департамент МИДа. После внезапной кончины российского посланника в Белграде Н.Г. Гартвига его назначили чрезвычайным посланником и полномочным министром в Сербии. 17 декабря 1914 г. Трубецкой прибыл в Ниш, куда переехало сербское правительство из Белграда. Вскоре туда прибыл санитарный отряд из России и его супруга М.К. Трубецкая, принявшая активное участие в оказании гуманитарной помощи сербам. Кроме того ими был создан Комитет помощи сербам и черногорцам. В 1915 г. вместе с правительством Сербии и сербскими войсками и населением участвовал в отступлении, был эвакуирован на о. Корфу, где провел успешные переговоры об освобождении участников миссии доктора Спасского, оставшихся в тылу и захваченных болгарами. В 1916 г. ему был предоставлен отпуск, который он использовал для того, чтобы вернуться в Петроград. После Февральской революции 1917 г. занимался дипломатической работой в канцелярии Верховного главнокомандующего. Был участником Поместного Собора РПЦ (1917—1918). Во время Гражданской войны примкнул к белому движению. Генерал А.И. Деникин своим приказом от 21 января 1920 г. назначил его на должность Главноуполномоченного по устройству российских беженцев в Королевстве СХС и выделил необходимые денежные средства. В феврале управление начало действовать в Белграде, Г.Н. Трубецкой занимался обменом русских денег на динар. 18 апреля он по вызову П. Н. Врангеля вернулся в Крым, с мая по август занимал пост начальника управления иностранных сношений. Роль управления в его отсутствии стала падать, более того прошла проверка, в ходе которой нашли финансовые злоупотребления. После поражения белых в Крыму, Трубецкой уехал в Австрию, в 1923 г. переехал во Францию, где сблизился с князем Николаем Николаевичем. Принимал активное участие в религиозной деятельности российских эмигрантов, входил в учредительный комитет Свято-Сергиевского православного богословского института, один из основателей общества «Икона», поддерживал РСХД. Активно публиковался в эмигрантской прессе.

Библиография

Миронова Е.М. Дипломатическая поддержка формирования колонии русских беженцев в Королевстве сербов, хорватов и словенцев (1917—1922) // Русский исход. СПб., 2004.

Трубецкой Г.Н. Русская дипломатия 1914-1917 гг. и война на Балканах. Монреаль, 1983.

Шевцова Г.И. Деятельность Комитета помощи сербам и черногорцам (конец 1914 - октябрь 1915 гг.) // Власть. 2009. №6.