ТРУБЕЦКОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Русский религиозный философ, видный представитель философии всеединства, публицист, правовед, общественно-политический деятель, князь. Брат С.Н. Трубецкого. Один из учредителей Московского религиозно-философского общества памяти В.С. Соловьева (1905). Один из организаторов Партии мирного обновления (1906), издатель журнала «Московский еженедельник», являвшегося органом Партии мирного обновления. Инициатор книгоиздательства «Путь» (1910-1917).

Отец – князь Николай Петрович Трубецкой. Мать – Софья Алексеевна (в девичестве Лопухина), была второй женой князя.

Жена – княжна Вера Александровна Щербатова. Свадьба состоялась в 1887 году. У супругов родилось трое детей: Сергей, Александр и Софья.

Детство Евгений провел в Ахтырке. В 1874 году вместе с братом Сергеем поступил в частную гимназию И.Ф. Креймана, в 1877 году семья переехала в Калугу, куда Николай Петрович был назначен вице-губернатором, и мальчики перешли в Калужскую мужскую казенную гимназию. В гимназические годы Трубецкой, так же, как и брат, интересовался философией, в частности, увлекался позитивизмом и нигилизмом. Вместе с братом изучил «Историю новой философии» Куно Фишера. Знакомство с идеями А.С. Хомякова и Ф.М. Достоевского способствовали его повороту к религиозной философии.

С 1881-го по 1885 год учился на юридическом факультете Московского университета. Во времена студенчества увлекался изучением истории философии. Вместе с Сергеем открыл тогда для себя философские идеи В.С. Соловьева. После окончания университета работал в Демидовском юридическом лицее в Ярославле. В апреле 1886 года Евгений Николаевич защитил там диссертацию «О рабстве в древней Греции» и стал приват-доцентом.

В 1887 году на «средах» Л.М. Лопатина познакомился с Владимиром Соловьевым. В 1892 году при Киевском университете Св. Владимира Трубецкой защитил магистерскую диссертацию на тему «Религиозно-общественный идеал западного христианства в V в. Миросозерцание Блаженного Августина» и получил там место приват-доцента. После защиты в 1897 году там же докторской диссертации на тему «Религиозно-общественный идеал западного христианства в XI в. Идея Царства Божия у Григория VII и публицистов его времени» стал профессором.

Е.Н. Трубецкой был ярким представителем философии всеединства. В отличие от Соловьева, он придерживался идеи внеположности мира божественного и мира природного. В основе же деятельности человека, по его мнению, лежала свобода. Именно на свободе выбора, которая являлась не только источником добра, но и зла, основывались отношения Бога и человека. Каждый индивидуум сам выбирает свой путь и несет за него ответственность. Отсюда идея Софии, которая является не посредницей между Богом и миром, а идеальным замыслом о мире, который человек может принять или отвергнуть. Также Трубецкой считал, что мир был создан Господом в результате свободного творческого акта из ничто, и доступ человека к всеединому абсолютному знанию был ограничен. Смысл жизни, по Трубецкому, как раз и состоял в поиске этого знания – в поиске вечных вневременных истин, заключенных в Божественном сознании. Внешний мир ученый трактовал как хаотичный и бессознательный, но постепенно идущий к миру божественных идей. Он упрекал Соловьева в том, что тот не разграничивал естественное и мистическое знание. Философ обосновывал это тем, что хотя наше познание обусловлено сущим, но не всякое знание есть знание о нем. Истинно лишь мистическое знание, универсальное и пронизывающее все сферы человеческого сознания.

Среди основных философских трудов Е.Н. Трубецкого можно назвать «Философию Ницше» (1904), «Историю философии права» (1907), «Социальную утопию Платона» (1908), «Метафизические предположения познания. Опыт преодоления Канта и кантианства» (1917), «Смысл жизни» (1918) и др.

Евгений Николаевич был также известным общественно-политическим деятелем. На рубеже веков он вступил в земский кружок «Беседа», с образованием либерального «Союза освобождения» в 1904 г. стал его членом. После образования Партии народной свободы в октябре 1905 году сразу примкнул к ней. Будучи либералов и конституционалистом, Трубецкой выступал с критикой теократических идей Владимира Соловьева и поддерживал идею правового государства, которого можно достигнуть путем реформ и культурной работы. Некоторые идейные разногласия с Соловьевым не помешали ему в 1905 году стать одним из учредителей Московского религиозно-философского общества памяти великого философа. В том же году Е.Н. Трубецкой отказался принять предложение премьер-министра графа С.Ю. Витте занять должность министра народного просвещения, т.к. не чувствовал в себе таланта политика и администратора.

В начале 1906 году баллотировался в Первую Государственную думу от партии кадетов. Вскоре после этого Евгений Николаевич вышел из партии, а в июле 1906 года стал одним из создателей право-либеральной Партии мирного обновления, куда вошли левые октябристы (П.А. Гейден, Д.Н. Шипов, М.А. Стахович и др.), а также правые кадеты (сам Трубецкой, Н.Н. Львов и др.). Тогда же при помощи меценатки М.К. Морозовой он начал издавать печатный орган партии – «Московский еженедельник» (1906-1910). В нем были опубликованы более трехсот статей Трубецкого по разным вопросам. Здесь также печатались Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, И.А. Ильин, С.Л. Франк.

С 1906 года князь являлся профессором Московского университета. В 1907-1908 годах и в 1915-1917 годах был членом Государственного совета. В 1911 году, протестуя против нарушения правительством принципа автономии университета, он вместе с группой профессоров покинул его стены и затем переехал в свое калужское имение Бегичево. Здесь он занялся хозяйством и написанием статей для издательств «Русская мысль» и «Путь» (последнее было создано по инициативе Трубецкого в 1910 году). Иногда он бывал в Москве, читал лекции, посещал различные общества.

После Февральской революции Евгению Николаевичу пришлось покинуть свое имение, т.к. вокруг было неспокойно. В 1917-1918 годах он принял участие в Поместном соборе РПЦ как товарищ председателя. Октябрьскую революцию ученый не принял. В 1919 году из-за угрозы ареста оставил Москву и уехал в Добровольную армию Деникина. Во время отступления белых оказался в Новороссийске. Здесь 23 января 1920 года Е.Н. Трубецкой умер от сыпного тифа.

Сочинения:

Религиозно-общественный идеал западного христианства в V веке. Ч. 1: Миросозерцание Блаж. Августина. М., 1892.

Религиозно-общественный идеал западного христианства в ХI веке. Ч. 2: Идея Царства Божия в творениях Григория VII и публицистов его времени. Киев, 1897.

Философия Ницше. Критический очерк. М., 1904.

История философии права. М., 1907.

Энциклопедия права. М., 1908.

Социальная утопия Платона. М., 1908.

Миросозерцание Вл. С. Соловьева в 2-х тт. М., 1913.

Смысл войны. М., 1914.

Смысл жизни. М., 1914.

Национальный вопрос. Константинополь и святая София. М., 1915.

Война и мировая задача России. М., 1915.

Два мира в древнерусской иконописи. М., 1916.

Умозрение в красках. М., 1916.

Метафизические предположения познания. Опыт преодоления Канта и кантианства. М., 1917.

Россия в иконе//Русская мысль. Кн. 1-2. 1918.

Иное царство и его искатели в русской народной сказке. М., 1922.