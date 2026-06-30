ТРУБЕЦКОЙ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ

Князь, капитан лейб-гвардии Измайловского полка.

Биография и карьера

Точных сведений о датах его жизни не имеется. Можно сказать лишь то, что жил он в XVIII веке. Алексей - сын Юрия Юрьевича Трубецкого, одного из сподвижников царя Петра Великого . Его мать - Елена Григорьевна, дочь князя Григория Черкасского. В браке, помимо Алексея, родились еще четверо сыновей.

Алексей Юрьевич Трубецкой получил образование в Венском университете. Он знал несколько иностранных языков. Этот факт, а также полученное им европейское образование сулили ему успешную карьеру. Так, он служил капитаном лейб-гвардии Измайловского полка.

Юрий Юрьевич имел во владении усадьбу Архангельское , расположенную неподалеку от Рузы. Земля эта перешла по наследству к его сыну Алексею. Там Трубецкой организовал строительство церкви Архангела Михаила и барочного дворца, который, однако, не сохранился до настоящего времени. Сама усадьба впоследствии перешла к внуку Алексея Юрьевича - Алексею Ивановичу Трубецкому (погиб в сражении под Лейпцигом).

В 1731 году Алексей Юрьевич купил у вдовы М.А. Протасьева каменные палаты. В настоящее время это место известно под названием дом Трубецких в Петровском переулке.

Вскоре он женился. Избранницей его стала Анна Львовна Нарышкина, двоюродная сестра Петра Великого. Анна Львовна была очень богата. Ее приданое включало в себя пятьдесят тысяч крепостных крестьян, подмосковное Троицкое и ларец с золотом и бриллиантами. Женившись на ней, Алексей Юрьевич стал одним из самых богатых людей своего времени.

В этом браке родилось двое детей - Иван и Сергей.

Анна Львовна была придворной дамой. При Елизавете состояла статс-дамой, но в 1764 году отказалась от дальнейшей жизни при дворе и отправилась в Москву. Там она и скончалась примерно в 1776 году. Похоронена Анна Нарышкина на кладбище Донского монастыря.

Точная дата смерти Алексея Трубецкого неизвестна. Павел Федорович Карабанов, собиратель материалов «Российской родословной книги», предполагает, что это случилось до 1743 года. Похоронен Алексей Трубецкой в Александро-Невской лавре.

Богатое наследие Трубецких перешло к брату Алексея Юрьевича - Дмитрию.