ТРУБЕЦКАЯ ЕЛИЗАВЕТА ЭСПЕРОВНА

Княгиня, фрейлина, литератор.

Биография

Происходила из знатного и богатого рода князей Белосельских-Белозерских. Отец – Эспер Александрович, военный, друг Лермонтова , мать – фрейлина Елена Павловна Бибикова, падчерица Александра Бенкендорфа . Елизавета была старшей из шестерых детей в семье. Когда девочке было 13 лет, отец умер, после чего мать вступила во второй брак с князем Василием Кочубеем.

Во второй половине 1840-х Елизавета стала фрейлиной великой княгини Марии Александровны , супруги будущего царя Александра II . В 1851 году 17-летняя княжна сочеталась браком с племянником декабристов Петром Трубецким. У пары впоследствии родилось шестеро детей: дочери Елена, Александра, Ольга и Мария и сыновья Сергей (умер в младенчестве) и Александр. В 1852 году супруги купили летнюю усадьбу недалеко от столицы и переименовали ее в Елизаветино. Сама княгиня занималась перестройкой господского дома, в местной церкви теперь находилась княжеская усыпальница.

Принадлежа к представителям высшей российской знати, Елизавета Эсперовна блистала в петербургском свете. В 1850-1870-е годы она с семьей практически все время жила во Франции, навещая летом Елизаветино. По примеру своей тетки Зинаиды Волконской и ее знаменитого салона, где бывали Пушкин , Мицкевич , Баратынский и мн. др., Трубецкая создала свой парижский салон. Здесь собирались видные представители французских, английских и русских политических и общественных кругов. Среди них Адольф Тьер, Эжен Руэр, лорд Генри Пальмерстон , Александр Горчаков .

После возвращения на родину в 1870 году честолюбивая, умная и образованная княгиня создала свой столичный салон, где также встречались политики и дипломаты (князь Кочубей, Петр Дурново и др.). Амбициозная Елизавета Эсперовна вела роскошный образ жизни. Она организовывала невероятные балы, в которых участвовали и члены императорской семьи. Княгиня ненавидела, когда ее в этом кто-то превосходил, она могла помешать конкурентам самыми необычными способами, например, скупив все цветы в столице. При этом, по примеру матери, она занималась благотворительной деятельностью. Так, в 1868 году Елизавета Эсперовна возглавила Общество бесплатной раздачи хлеба во время голода в некоторых российских губерниях.

Большие расходы вынудили княжескую чету сначала сдавать, а в 1874 году продать свой особняк. Через три года после этого муж Трубецкой ослеп, а в 1880 год умер. После такого печального события Елизавета Эсперовна часто жила во Франции, где продолжал действовать ее салон. Кроме всего прочего, княгиня активно переписывалась с видными зарубежными и русскими деятелями эпохи. Среди них были не только политики-участники ее салона, а также, к примеру, писатели Лев Толстой и Иван Тургенев , поэт Федор Тютчев . Эпистолярное наследие Трубецкой является ценным источником по истории своего времени.

Когда собственные дети стали взрослыми, княгиня воспитывала несколько детишек, живших в окрестностях Елизаветино. Последние годы своей жизни она проводила по большей части в своем имении.

Елизавета Эсперовна скончалась весной 1907 года в российской столице в возрасте 74 лет. Погребена в усыпальнице Трубецких в Елизаветино.

Творческая деятельность

Княгиня известна своими генеалогическими изысканиями относительно рода Трубецких. Она собирала материалы о разных его представителях и смогла дойти в своем исследовании до самого начала XV века. Плоды ее трудов воплотились в изданной в 1891 году книге «Сказание о роде князей Трубецких». Здесь была представленная поколенная роспись и отдельные биографии князей, изображение и описание княжеского герба, в конце книги помещался алфавитный указатель имен. Также Елизавета Эсперовна занималась изданием эпистолярного наследия Екатерины Нелидовой , фаворитки Павла I и родственницы ее супруга Петра Трубецкого.

Кроме литературы, княгиня занималась музыкой. В 1867 году она даже напечатала свои «Два романса: Для голоса с фортепиано».