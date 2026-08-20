ТРОЙСТВЕННЫЙ СОЮЗ 1882

Трóйственный союз 1882 — военно-политический союз Германии, Австро-Венгрии и Италии, заключенный 20 мая 1882 в Вене. Инициатором союза выступала Германия, которая после заключения Австро-германского договора 1879 стремилась привлечь на свою сторону и Италию с целью изолировать основного противника — Францию. Несмотря на существовавшие между Италией и Австро-Венгрией противоречия, Германии удалось добиться заключения Т. с., воспользовавшись обострением франко-италь­янского противостояния в Сев. Африке после захвата Францией Туниса в 1881. Союз был направлен против Франции и России. Участники договора обязались не принимать участия ни в каких союзах, направленных против одного из них, и оказывать друг другу взаимную поддержку (ст. 1). Германия и Австро-Венгрия должны были оказать военную поддержку Италии в случае неспровоцированного нападения Франции. Италия взяла на себя обязательство оказать поддержку Германии, если на нее нападет Франция. Австро-Венгрия в этом случае могла сохранять нейтралитет до вступления России в вой­ну на стороне Франции (ст. 2). В случае русско-австрийской вой­ны Италия также могла сохранять нейтралитет (ст. 4). Участники Т. с. обязались сохранять благожелательный нейтралитет в случае вой­ны кого-либо из них с другой великой державой, кроме Франции. Военная помощь предусматривалась также в случае нападения двух и более великих держав. Сразу же после подписания договора Италия заявила союзникам, что отказывается оказывать военную помощь в случае вой­ны с Велико­британией. Т. с. был заключен на пять лет и несколько раз продлевался. В 1887 и 1891 Италии были даны дополнительные гарантии соблюдения ее интересов в Средиземноморье. Т. с. положил начало формированию крупных военных блоков в Европе. Т. с. просуществовал до 1915, когда Италия вступила в Первую мировую вой­ну на стороне Антанты.Лит

Лит. : Fellner F. Vom Dreibund zum Völkerbund. Studien zur Geschichte der internationalen Beziehungen 1882–1919. München, 1994; Afflerbach H. Der Dreibund. Europäische Grossmacht- und Allianzpolitik vor dem Ersten Weltkrieg. Wien, 2002. Б. С. Котов.