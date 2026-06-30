ТРОЙНИЦКИЙ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

Русский статистик, товарищ министра внутренних дел, член Государственного совета Российской империи.

Происхождение и образование.

Родился в семье нетитулованного дворянина, майора Ладожского мушкетёрского полка Григория Устиновича Тройницкого и Матрёны Фоминичны Волошиновой. Мальчик рано лишился отца, погибшего в бою с передовыми отрядами Наполеона во время Отечественной войны. После того, как семья серьёзно пострадала во время чумы 1812 г. в Одессе, герцог де Ришелье, помог получить приличную пенсию. В девять лет Александр поступил в Благородный воспитательный институт, вскоре преобразованный в Ришельевский лицей. Стипендиат герцога учился старательно и весьма успешно, пользовался уважением со стороны преподавателей и директора, аббата Николя. Уже во время учёбы ярко проявилась его литературная одарённость. В 1824 г. «первым учеником» окончил лицей и поступил в училище правоведения и политической экономии. Одновременно, отрабатывая своё воспитание в лицее, он становится там классным надзирателем. По окончании училища стал преподавать в родном лицее математику. Через три года, по совместительству, он начал преподавать в институте благородных девиц историю и географию, и вскоре стал инспектором классов. С 1827 по 1832 годы Александр служит адъюнктом физико-математических наук в лицее.

«Одесский вестник».

В конце 20-х годов стал писать в местной газете. В 1831 г. стал цензором и секретарём Одесского цензурного комитета. Именно в те годы появляются его первые статьи в «Одесском вестнике». В это время он вел активную общественную работу, являясь членом Общества сельского хозяйства Юга России, Географического общества, Одесского общества истории и древностей. Он был депутатом от дворянства в комитете по рассмотрению смет доходов и расходов города. По рекомендации графа М.С.Воронцова. в 1834 г. возглавил редакцию газеты «Одесский вестник». При нём «Одесский вестник» начал распространяться за границей. Сам Александр Григорьевич достаточно часто выступал в газете со статьями на самые разные темы. Интересна его статья об И.Айвазовском, некрологи после кончины А.С.Пушкина, Р.С.Эдлинг.

В столице.

В 1857 г. покинул Одессу и переселился в столицу, где занял пост члена Главного управления цензуры от министерства внутренних дел, которое работало под председательством министра просвещения А.С.Нирова. Одновременно возглавлял статистическую часть в Центральном статистическом комитете. В 1861 г. стал товарищем министра внутренних дел; в следующем году возглавил учреждённую высочайшим указом новую цензурную власть — Совет министра внутренних дел по делам печати, став его председателем. В 1867 г. — сенатор и член Государственного Совета. Был членом знаменитых «Редакционных комиссий» по крестьянскому вопросу. Одновременно продолжал общественную работу на ниве просвещения. С 1845 г. он стал действительным членом императорского общества истории и древностей.