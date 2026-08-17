«Тройка» (Сталин‒Зиновьев‒Каменев)

«Тройка» — политический союз И.В. Сталина, Г.Е. Зиновьева и Л.Б. Каменева, существовавший в 1922—1924 гг. и направленный против Л.Д. Троцкого и его сторонников.

«Тройка», состоявшая из членов Политбюро Г.Е. Зиновьева, Л.Б. Каменева и И.В. Сталина, стала складываться летом 1922 г., когда после перенесенного Лениным инсульта вопрос о политическом преемнике Ленина мог в любой момент встать в практическую плоскость. Каждый из триумвиров имел притязания на лидерство в партии после ухода Ленина. Зиновьев являлся председателем Исполкома Коминтерна и возглавлял Петроградский совет. Каменев в отсутствие Ленина председательствовал в Совнаркоме, Совете Труда и Обороны, а также на заседаниях Политбюро. Сталин занимал должность генерального секретаря ЦК.

Основные усилия этого негласного союза были направлены против Л.Д. Троцкого и его сторонников. Выбор Троцкого в качестве политического противника был основан на логике борьбы за власть. Троцкий обладал достоинствами, позволявшими ему считаться главным претендентом на власть после Ленина: авторитетом второго человека в русской революции, выдающимися интеллектуальными и агитационно-публицистическими способностями. Будучи председателем Реввоенсовета Республики, Троцкий имел популярность и влияние в Красной армии.

Наряду с этим историки отмечают и тот факт, что Троцкий, вступивший в большевистскую партию лишь накануне Октябрьской революции, оставался чужаком для большинства представителей «ленинской гвардии». Недоверие к Троцкому со стороны многих «старых большевиков» еще более усиливалось в связи с их привычкой проводить аналогии с Великой французской революцией. Влияние Троцкого в Красной армии порождало опасения по поводу возможности повторения сценария Великой французской революции, закончившейся установлением военной диктатуры Наполеона Бонапарта.

Следует отметить, что Ленину была выгодна равновесная ситуация в Политбюро, поэтому он видел в Троцком фигуру, которую можно было использовать в качестве политического противовеса «тройке». В этой связи неудивительно, что Ленин крайне раздражительно воспринимал стремление «тройки» добиться политической изоляции Троцкого. Весьма красноречивым в этом отношении является содержание записки, которую Ленин адресовал Каменеву в июле 1922 г.: «"Выкидывает Ц[ентральный] к[омитет] или готов выкинуть здоровую пушку за борт", — Вы пишите. Разве это не безмерное преувеличение? Выкидывать за борт Троцкого — ведь на это Вы намекаете, иначе нельзя толковать — верх нелепости. Если Вы не считаете меня оглупевшим уже до безнадежности, то как Вы можете это думать???? Мальчики кровавые в глазах...». Однако в декабре 1922 г. происходит резкое ухудшение состояния здоровья Ленина, в результате чего он окончательно отошел от политической деятельности, поэтому «тройка» сохранила ведущую роль в высших эшелонах власти и продолжила предпринимать действия против Троцкого.

В сентябре 1923 г. «тройка» предприняла наступление на позиции Троцкого в Реввоенсовете. На сентябрьском пленуме ЦК (23—25 сентября 1923 г.) без предварительного согласования с Троцким был поднят вопрос о расширении Реввоенсовета. В Реввоенсовет предлагалось включить Сталина, его сторонников К.Е. Ворошилова и Г.К. Орджоникидзе и сторонника Зиновьева М.М. Лашевича. В ответ на это предложение Троцкий демонстративно покинул зал заседаний пленума. В тот же день уже без участия Троцкого пленум принял постановление «О составе РВСР», в основу которого легло вышеизложенное предложение в несколько смягченном виде. Принятое постановление одобряло пополнение состава Реввоенсовета новыми членами — И.В. Сталиным, К.Е. Ворошиловым, Г.К. Орджоникидзе, М.М. Лашевичем, Г.Л. Пятаковым и Н.И. Мураловым. «Советское оформление этого решения» откладывалось «до начала мобилизации», но в то же время оговаривалось, что «один или двое из этих последних шести товарищей» уже в ближайшее время должны быть официально введены в Реввоенсовет «по определению Политбюро» (27 октября 1923 г. решением Политбюро в состав РВСР были введены Ворошилов и Лашевич).

Троцкий, обиженный вмешательством «тройки» в его сферу влияния, перешел в открытое наступление, положив начало выходу внутрипартийной борьбы за рамки Политбюро. В письме членам ЦК и ЦКК от 8 октября 1923 г. он выступил с резкой критикой «внутрипартийной обстановки». Данный документ вызвал определенный резонанс в партийной среде, поэтому «тройка» вынуждена была инициировать дискуссию, посвященную вопросу о партстроительстве. «Тройка», позиционируя ЦК в роли защитника внутрипартийной демократии, использовала в ходе этой дискуссии административный ресурс, благодаря которому нанесла Троцкому и его сторонникам сокрушительное поражение. XIII партконференция, состоявшаяся 16—18 января 1924 г., приняла резолюцию «Об итогах дискуссии и о мелкобуржуазном уклоне в партии», согласно которой позиции Троцкого были квалифицированы как «попытка ревизии большевизма», «прямой отход от ленинизма» и «явно выраженный мелкобуржуазный уклон». Тем самым было положено начало политической дискредитации Троцкого, его превращению из триумфатора революции и гражданской войны в «политического еретика».

После того, как Троцкий потерпел столь чувствительное поражение, отношения между Сталиным и Зиновьевым значительно обострились. Для разрешения нарастающих внутри «тройки» противоречий были осуществлены серьезные перемены в высших эшелонах власти. Во время августовского пленума ЦК (16—20 августа 1924 г.) группа членов ЦК и ЦКК устроила тайное совещание, на котором объявила себя «руководящим коллективом» и избрала исполнительный орган — «семерку» в составе всех членов Политбюро, кроме Троцкого (И.В. Сталин, Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев, Н.И. Бухарин, А.И. Рыков, М.П. Томский) и председателя ЦКК В.В. Куйбышева. Так вместо «тройки» была образована «семерка», существовавшая до конца 1925 г., когда на XV партсъезде произошло прямое столкновение между сталинско-бухаринским большинством и лидерами т.н. «новой оппозиции» Зиновьевым и Каменевым.