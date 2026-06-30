ТРОЯНСКИЙ КОНЬ

Построенный греками огромный деревянный конь, с помощью которого они смогли проникнуть в неприступную Трою.

Согласно Гомеру , на десятый год Троянской войны, когда греки все еще безуспешно осаждали мощные стены Трои, они смогли взять город, последовав хитроумному плану царя Итаки Одиссея (Od., IV, 271-289; VIII, 493-520; Verg. Aen., II, 15sqq.). В соответствии с замыслом Одиссея мастером Эпеем был сооружен огромный деревянный конь, в полом чреве которого спрятались лучшие воины греков (Одиссей, Менелай , Диомед и др.). При этом остальное войско инсценировало отплытие из-под стен Трои на родину; греки сожгли свой лагерь, а все корабли укрылись около острова Тенедос. Оставленный греками Синон убедил троянцев ввести коня в город как дар греков богине Афине, хотя жрец Лаокоон предупреждал троянцев о коварстве греков (Verg. Aen., II, 49); полустишие Вергилия, которое часто цитируют – timeo Danao et dona ferentes («боюсь данайцев, и дары приносящих») – вошло в поговорку. Ночью спрятавшиеся внутри коня греки открывают ворота города вернувшемуся войску, которое ворвалось в город.

Выражение «троянский конь» в современном употреблении означает тайный и коварный замысел.

Иллюстрация :

Шествие троянского коня в Трою. Картина Дж. Д. Тьеполо. 1773. Лондон, Национальная галерея.

Автор статьи: О.В. Кулишова