ТРОЯНСКИЙ КОНЬ
Построенный греками огромный деревянный конь, с помощью которого они смогли проникнуть в неприступную Трою.
Согласно Гомеру, на десятый год Троянской войны, когда греки все еще безуспешно осаждали мощные стены Трои, они смогли взять город, последовав хитроумному плану царя Итаки Одиссея (Od., IV, 271-289; VIII, 493-520; Verg. Aen., II, 15sqq.). В соответствии с замыслом Одиссея мастером Эпеем был сооружен огромный деревянный конь, в полом чреве которого спрятались лучшие воины греков (Одиссей, Менелай, Диомед и др.). При этом остальное войско инсценировало отплытие из-под стен Трои на родину; греки сожгли свой лагерь, а все корабли укрылись около острова Тенедос. Оставленный греками Синон убедил троянцев ввести коня в город как дар греков богине Афине, хотя жрец Лаокоон предупреждал троянцев о коварстве греков (Verg. Aen., II, 49); полустишие Вергилия, которое часто цитируют – timeo Danao et dona ferentes («боюсь данайцев, и дары приносящих») – вошло в поговорку. Ночью спрятавшиеся внутри коня греки открывают ворота города вернувшемуся войску, которое ворвалось в город.
Выражение «троянский конь» в современном употреблении означает тайный и коварный замысел.
Иллюстрация:
Шествие троянского коня в Трою. Картина Дж. Д. Тьеполо. 1773. Лондон, Национальная галерея.
Автор статьи: О.В. Кулишова