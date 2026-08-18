ТРОСТЕНЕЦКИЙ ЛАГЕРЬ СМЕРТИ

Тростенéцкий лáгерь смéрти ( нем. Vernichtungsstätte Maly Trostinez, белорус. Малы Трасцянец) — крупнейший нацистский концентрационный лагерь на территории Белоруссии, место массового уничтожения людей в годы нацисткой оккупации. Включал собственно лагерь в 10 км от Минска, а также урочище Благовщина (место массовых расстрелов) и урочище Шашковка (место массового сожжения людей). Для уничтожения сюда депортировали евреев из Европы, а также из минского гетто. Первый эшелон с евреями прибыл в урочище Благовщина 10 ноября 1941 из Гамбурга, с августа 1942 поезда в Т. прибывали дважды в неделю. На территории лагеря было организовано хозяйство по производству продуктов питания для оккупантов, лесопилка и мастерские, в урочище Шашковка — кремационная печь для сжигания трупов. По официальным данным в лагере Т. погибло 206,5 тыс. чел.

Лит. : Лагерь смерти Тростенец. Документы и материалы. Минск, 2003; Яцкевiч Н. А. Трасцянец. Трагедыя народаў Еўропы [Текст] = Тростенец. Трагедия народов Европы = Trastsianets. The Tragedy of the Peoples of Europe. Минск, 2018. И. А. Кукушкина.