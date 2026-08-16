ТРОППАУСКИЙ КОНГРЕСС 1820

Троппáуский конгрéсс 1820 — второй конгресс Священного союза . Проходил с 20 октября по 20 декабря 1820 в г. Троппау (ныне Опава, Чехия). Созван по инициативе австрийского канцлера К. Меттерниха в связи с ростом революционного движения в Италии, Испании и Португалии. На Т. к. присутствовали российский император Александр I , австрийский император Франц I , кронпринц Пруссии Фридрих Вильгельм, министры иностранных дел Австрии, России и Пруссии. Великобританию и Францию представляли послы. Меттерних предложил рассмотреть вопрос о возможности военной интервенции держав Священного союза в те страны, которым угрожает революция, для сохранения статус-кво, определенного Венским конгрессом . 19 ноября 1820 Австрия, Россия и Пруссия подписали протокол о праве на вооруженное вмешательство в дела других государств в целях подавления беспорядков и восстановления монархического правления. Австрия предполагала воспользоваться этим правом, чтобы ввести свои вой­ска в Неаполитанское королевство ( Обеих Сицилий королевство ), где произошла революция. Великобритания выразила протест против этого документа. Продолжением Т. к. стал Лайбахский конгресс (январь–март 1821), на который был приглашен неаполитанский король Фердинанд I , обратившийся за помощью к державам Священного союза. Конгресс принял решение о направлении австрийских войск для подавления революционных выступлений в Неаполе и Пьемонте. В марте и апреле 1821 там была восстановлена королевская власть.

Ист. : Мартенс Ф. Ф. Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россиею с иностранными державами. Т. 4. Ч. 1. Трактаты с Австриею. СПб., 1878. С. 265–292. Е. В. Котова.