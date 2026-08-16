ТРОППАУСКИЙ КОНГРЕСС 1820
Троппáуский конгрéсс 1820 — второй конгресс Священного союза. Проходил с 20 октября по 20 декабря 1820 в г. Троппау (ныне Опава, Чехия). Созван по инициативе австрийского канцлера К. Меттерниха в связи с ростом революционного движения в Италии, Испании и Португалии. На Т. к. присутствовали российский император Александр I, австрийский император Франц I, кронпринц Пруссии Фридрих Вильгельм, министры иностранных дел Австрии, России и Пруссии. Великобританию и Францию представляли послы. Меттерних предложил рассмотреть вопрос о возможности военной интервенции держав Священного союза в те страны, которым угрожает революция, для сохранения статус-кво, определенного Венским конгрессом. 19 ноября 1820 Австрия, Россия и Пруссия подписали протокол о праве на вооруженное вмешательство в дела других государств в целях подавления беспорядков и восстановления монархического правления. Австрия предполагала воспользоваться этим правом, чтобы ввести свои войска в Неаполитанское королевство (Обеих Сицилий королевство), где произошла революция. Великобритания выразила протест против этого документа. Продолжением Т. к. стал Лайбахский конгресс (январь–март 1821), на который был приглашен неаполитанский король Фердинанд I, обратившийся за помощью к державам Священного союза. Конгресс принял решение о направлении австрийских войск для подавления революционных выступлений в Неаполе и Пьемонте. В марте и апреле 1821 там была восстановлена королевская власть.
Ист.: Мартенс Ф. Ф. Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россиею с иностранными державами. Т. 4. Ч. 1. Трактаты с Австриею. СПб., 1878. С. 265–292. Е. В. Котова.