ТРОПИНИН ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ

ТРОПИНИН ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ - русский художник. Основоположник романтизма в живописи России. Создал тип жанрового идеализированного портрета человека из народа.

Тропинин происходил из крепостных крестьян . Сначала был крепостным графа А.С. Миниха, затем перешел к графу И.И. Моркову в составе приданого дочери Миниха, Натальи. Его отец Андрей Иванович Тропинин был графским управляющим. Впоследствии он получил вольную, но без детей. Сам Василий Андреевич окончательно избавился от крепостной зависимости лишь в 1823 году.

Жена - Анна Ивановна Катина (1807). В браке родился сын Арсений (1809-1885), тоже ставший художником.

С раннего детства Тропинин проявил талант к рисованию. Обнаружив это, граф Морков направил мальчика в Санкт-Петербург в ученики к кондитеру графа Завадовского. До этого он посещал Новгородскую городскую школу.

В 1798 году его направили учиться живописи в петербургскую Академию художеств в качестве вольноопределяющегося ученика, что было позволено крепостным (здесь художник пробыл до 1804 года). В Академии он мог приобщиться к мировой художественной культуре. Здесь он сблизился с О.А. Кипренским и А.Г. Варнеком. Пройдя рисовальные классы, Тропинин поступил в мастерскую портретной живописи к С.С. Щукину, который ориентировал своих учеников на правдивое изображение народной жизни.

Василий Андреевич блестяще учился и получил серебряную и золотую медали. Несколько раз он побеждал в конкурсах, устраиваемых академией. За этим, по традиции, должно было последовать дарование вольной, но в 1804 году граф Морков вызвал талантливого художника к себе в Кукавку - свое имение в украинском Подолье. Приехав туда, Тропинин получил должность усадебного живописца, кондитера и лакея. Здесь Василий Андреевич писал семейные портреты Морковых, расписывал церковь. Художник прожил в Кукавке около 20 лет. От этого периода до нас дошли портреты Морковых (1813), этюды, изображавшие украинских крестьян, сельскую свадьбу и т.п. Здесь были созданы картины «Украинская девушка с Подолья» (1800-е годы), «Мальчик с жалейкой» (1810-е годы), «Украинец с палкой», «Пряха» (1820-е годы). Также после Отечественной войны 1812 года писались портреты героев войны - генералов А.П. Урусова, И.И. Алексеева, П.И. Багратиона , Ф.И. Талызина. Примечателен портрет сына Тропинина Арсения («Голова мальчика»). Это один из самых одухотворенных детских образов русского портрета XIX века.

В 1821 году художник приехал в Москву, а в 1823-м году получил долгожданную вольную, хотя жена и сын еще 5 лет оставались в крепостном состоянии. Тогда же он получил звание «назначенного академика» за картины «Кружевница», «Нищий старик», «Портрет гравера Е.О. Скотникова». Поэтическая «Кружевница» (1823) стала одним из самых популярных портретов художника. Тропинин полюбил образы женщин из народа, в которых отражался его женский идеал. Такова, например, картина «Золотошвейка» (1826).

В 1824 году Василий Андреевич удостоился звания академика за картину «Портрет медальера К.А. Леберехта». Тогда же, отказавшись от должности профессора при петербургской Академии художеств, окончательно переехал в Москву. Здесь он выполнял частные заказы. В 1827 году Тропинин написал знаменитый портрет А.С. Пушкина . В 1835 году он познакомился с К.И. Брюлловым , между ними завязалась тесная дружба. Брюллов, высоко ценя талант друга, даже отказывался браться за портреты москвичей, направляя их к Тропинину. Тот же, в свою очередь, под впечатлением от творчества Карла Ивановича, написал портрет славянофила Ю.Ф. Самарина (1846).

В 1830-1840-е годы живописец создал множество портретов писателей, собратьев-художников, чиновников, несколько портретов актеров Малого театра, «Александринки». Много заказчиков было среди купцов. Василий Андреевич выполнил портреты купеческих династий Сапожниковых, Карзинкиных, Мазуриных.

Лучшими работами 1840-х годов можно назвать «Портрет А.А. Тучкова», «Портрет неизвестного с трубкой», отличавшиеся сложностью и глубиной образов. В эти годы Тропинин продолжил изображать крестьян («Крестьянин, обстругивающий костыль», 1834; «Странник», 1847).

В 1843 году живописец был избран почетным членом Московского художественного общества. По его заказу он создал «Автопортрет с кистями и палитрой на фоне окна с видом на Кремль» (1844).

В 1850-е годы Василий Андреевич написал ряд портретов старой женщины: «Старуха, стригущая ногти» (1850), «За починкой белья» (1852), «Старуха с курицей» (1856). Большинство биографов считают, что моделью здесь послужила жена художника. Ее смерть в 1855 году он глубоко переживал.

В поздних портретах Тропинин достиг большей гармонии образов и близости к реалистической школе. Он стал признанным мастером народных портретов, в которых был виден серьезный анализ характера представителей народа. В этой традиции он стал предшественником передвижников. Особенно глубоко развили данное направление живописи В.Г. Перов и И.Н. Крамской.

Умер Василий Андреевич Тропинин 4(16) мая 1857 года. Похоронен на Ваганьковской кладбище Москвы.

В 1969 году в Москве был открыт «Музей В.А. Тропинина и московских художников его времени».