ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ МУЗЕЙ

Троицко-Печорский районный историко-краеведческий музей имени Попова А.Н. - научно-исследовательское и научно-просветительское учреждение, основное хранилище памятников многовековой истории, материальной и духовной культуры населения Припечорья.

За годы своего существования он накопил более 8000 экспонатов, большая часть которых выставлены в его экспозициях:

- Флора и фауна района. Представлен животный и растительный мир нашего района. Здесь можно увидеть чучела серого журавля, черного дятла, орлана, совы, горностая и другое. - А.Н. Попов - основатель музея. Представлены фотографии, документы, награды, принадлежащие Александру Николаевичу. - Археологическая экспозиция открывается археологической картой района, на которой показано 100 стоянок первобытных людей, диорамой «Канинское пещерное святилище», кремневые и костяные наконечники, фрагменты керамики, зуб мамонта и другое. - Этнографическая экспозиция составлена из подлинных предметов быта местного населения, насчитывающие более 800 экспонатов. Вниманию посетителей предлагаются всевозможная деревянная и берестяная посуда, охотничьи и рыболовные снасти, коми календарь, одежда и другое. - Жемчужина района - большая геологическая коллекция, фотографии Печоро-Илычского заповедника. - История Троицко-Печорского района.

Иллюстрации:

Троицко-Печорский районный историко-краеведческий музей имени А.Н. Попова.