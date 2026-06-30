ТРОИЦКИЙ СОБОР, МУЗЕЙ

Троицкий собор, Исторический музей. В коллекцию музея входит более чем сто семнадцать предметов, 117 предметов коллекции представлены в экспозиции и входят в основные фонды музея.

Экспозиция музея расположена в стенах Троицкого собора - памятника архитектуры XVII-XIX веков. В экспозиции представлены только подлинные предметы.

Экспозиция Троицкого собора рассказывает об истории Серпухова - старинного русского города, которому уже более 650 лет, о строительстве монастырей на серпуховской земле, об ансамблях серпуховских дворянских усадеб и посадских церквей, о возникновении и развитии промышленности в Серпухове в XVIII-XIX веков.

Троицкий собор является своеобразным центром художественной жизни города. В выставочном зале Троицкого собора регулярно проводятся персональные выставки художников, а также выставки из фондов Серпуховского историко-художественного музея. Ведется активная концертная работа.

Иллюстрации :

Троицкий собор, Исторический музей.