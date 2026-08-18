ТРОИЦКИЙ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ

Церковный историк, профессор канонического права, является самым крупным канонистом XX в. Владел несколькими иностранными языками: английским, немецким, французским, сербским, делал переводы богословских научных работ на русский язык. Из семьи духовенства, сын преподавателя Томской духовной семинарии.

Окончил Тверскую духовную семинарию в 1891 г., Археологический институт в Санкт-Петербурге в 1900 г., затем продолжил обучение в Санкт-Петербургской духовной академии и выпустился из нее со степенью кандидата богословия в 1901 г. После этого стал преподавать в духовном училище Санкт-Петербурга. В 1910 г. участвовал в Совещании по вопросу об организации Русской Церкви за границей, а затем был командирован с научной целью в Болгарию, Сербию и на Афон. В 1912 г. Троицкий был назначен членом Издательской комиссии Училищного совета и послан в Германию для изучения издательского дела в Католической Церкви. Затем, 16 мая 1913 года, он был командирован на Афон по делу имябожников, а 18 февраля 1914 года - в Москву для представления Синодальной конторе сведений по этому делу. В 1913 г. защитил магистерскую диссертацию «Второбрачие клириков. Историко-каноническое исследование» в Киевской духовной академии, которая была удостоена Макарьевской премии. В то же время работал в канцелярии Священного Синода Русской Православной Церкви и в редакции «Церковных ведомостей» (1906-1917 гг.). Член Всероссийского церковного собора в Москве в 1917-1918 гг. Недолгое время был приват-доцентом Новороссийского университета. Не принял советскую власть и эмигрировал в Королевство сербов, хорватов и словенцев в 1920 г.

Ученый был сразу же выбран экстраординарным профессором церковного права на Юридическом факультете в Суботице, входившем в состав Белградского университета, а затем и Юридического факультета в Белграде. 2 апреля 1924 года Совет Белградского университета признал магистерскую диссертацию С.В. Троицкого заслуживающей степени доктора. В 1925 г. Священный синод Сербской Православной Церкви (СПЦ) избрал его экспертом в канонических вопросах, что позволило ему принять участие в составлении Устава СПЦ и брачных правилах. В 1929 г. стал ординарным профессором Белградского университета. В 1929-1930 гг. преподавал в Православном Свято-Сергиевском Богословском институте в Париже, но прекратил связь с институтом после его самочинного перехода в юрисдикцию Константинопольского Патриарха. В 1934/35 гг. Троицкий исполнял обязанность декана Юридического факультета. В это же время выходит его фундаментальная работа «Ктиторское право в Византии и Сербии времен Неманичей». В С 1937 г. также начал преподавать на Богословском факультете Белградского университета. В 1938 г. принимал участие во Втором Всезарубежном Соборе РПЦЗ в Карловцах. После Второй мировой войны Троицкий остался в Югославии, но перешел под юрисдикцию Московского патриархата РПЦ и состоял членом Отдела внешних церковных сношений МП. С 20 мая 1947 года Святейший Патриарх Алексий I утвердил его профессором Московской духовной академии по кафедре церковного права с зачислением на духовно-учебную службу. В это время также приезжал читать лекции в Свято-Сергиевском институте в Париже. Но после разрыва советско-югославских отношений в 1948 г., Троицкий был вынужден вернуться в Югославию. В 1948-1958 гг. был сотрудником Сербской академии наук и искусств. 21 октября 1951 г., он был избран членом Комиссии Академии по изданию Кормчей святого Саввы, а 24 июня 1952 г. - и секретарем этой Комиссии; с 5 декабря 1953 г. Троицкий - член Комиссии по изданию источников сербского права XIX в. После восстановления отношений между СССР и Югославией, работал в редакции «Журнала Московской патриархии» и неоднакратно посещал родину. В июле - августе 1956 г. по поручению Сербской Академии наук профессор С. В. Троицкий изучал в Государственной библиотеке СССР (РГБ), в Государственном Историческом музее и в Санкт-Петербургской публичной библиотеке им. М.Е. Салтыкова-Щедрина рукописи Кормчей. В 1961 г. ученый Совет Московской духовной академии присудил профессору С.В. Троицкому ученую степень доктора церковного права за широкую научную деятельность в области церковного права.

Сочинения:

Диакониссы в Православной Церкви. СПб., 1912.

Краткая методика истории. Казань, 1914.

Как живут и страдают православные и униаты в Австро-Венгрии. Петроград, 1914.

Что такое Живая Церковь. Варшава: Синодальная типография, 1927.

Religion in the Soviet Union. London, 1929.

Святой Сава и славянство. Новый Сад, 1929.

Почему и как закрываются храмы в Советской России. Белград, 1930.

Нелегальное кровное родство как препятствие к браку. Белград, 1931.

Црквена јурисдикција над Православном диаспором. Сремски Карловцы, 1932.

Размежевание или раскол. Париж, 1932.

Христианская философия брака. Париж, 1933.

Наследие епископа в православной Церкви. Любляна, 1936.

Неудачная защита неправды. Париж, 1954.

How should the Kormchaya of St. Sava be dated? Beograd, 1959.

О неправде карловацкого раскола. Париж, 1960.

О святости брака. Прага, 1967.