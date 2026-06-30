ТРОИЦКИЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Русский богослов и духовный писатель, археолог, краевед, собиратель древностей, публицист.

Происхождение и образование.

Родился в семье дьячка с. Богатищево-Подлесное Каширского уезда и по территориальной принадлежности начал свое обучение в Веневском духовном училище, откуда после смерти отца был переведен на учебу в Тулу. В 1876 г. окончил Московскую духовную академию и начал преподавать в Костромской семинарии. Еще в годы учебы в Москве он увлекался археологическими исследованиями, принимал участие в деятельности Московского археологического общества, действительным членом которого стал позднее. В 1879 г. переселился в родную Тулу, стал читать курс лекций в Тульской духовной семинарии и с этого времени начал активную и плодотворную краеведческую деятельность.

Первый музей в Туле.

В конце 1884 г. в Туле было положено начало первому губернскому музею. Н. И. Троицкий был не только главным организатором, но и первым значительным вкладчиком: музей состоял сначала из историко-археологической коллекции Н. И. Троицкого и исторически ценных предметов ризницы Тульского архиерейского дома. Музей назывался первоначально Епархиальным древлехранилищем, а позднее - Палатой древностей, и располагался в нижнем этаже церкви Пресвятой Богородицы на архиерейском дворе. Троицкий стал заведующим музея, он просуществовал до 1917 г., превратился к этому времени в историко-художественный музей, который послужил основой Тульского областного краеведческого музея.

Троицкий старался, чтобы результаты научных изысканий в области отечественной истории были достоянием не одних ученых. Благодаря его активности Палата древностей в 1898 г. получила четырехкомнатное помещение на архиерейском дворе и открылась для публики. Н. И. Троицкий и его помощник М. Н. Руднев организовывали экскурсии по музею.

Историко-археологическое товарищество.

В 1898 г. для изучения истории края возникло первое тульское научное историческое общество - Историко-археологическое товарищество. Оно объединялось вокруг Палаты древностей. Главным организатором и старшиной товарищества, насчитывавшего 30 членов, был Н. И. Троицкий. С 1899-го по 1912 г. Товарищество имело свое периодическое издание - журнал «Тульская старина». Члены Товарищества внесли значительный вклад в тульское краеведение. Особенно много они сделали для развития археологии.

Археологические раскопки.

Троицкий стал авторитетным археологом, неоднократно проводил раскопки на территории края, его исследования на территории Тульской губернии получили признание и широкую популярность. В 1892 г. он представил свою работу «Следы язычества на пространстве между верховьями рек Оки и Дона» в бюро Международного конгресса по доисторической археологии и антропологии в Москве.

В советское время.

После революции он не оставлял своих занятий историей края. В 1918 г. ученый организовал публичные популярные лекции по истории тульского края при художественно - историческом музее. В 1919 г., работая в музейном подотделе Тульского губернского отдела народного образования, он начал составлять конспект для справочника по археологии тульского края, но не успел закончить его. В последние годы своей жизни он собирал материал по фольклору Тульской губернии, а также предпринимал попытки собирать материал для словаря замечательных людей тульского края.