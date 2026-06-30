ТРОИЦКИЙ ИВАН ГАВРИЛОВИЧ

Гебраист, богослов.

Образование и научные успехи.

Получил образование в духовном училище и духовной семинарии. В 1878 г. поступил в Петербургскую духовную академию. На 4-м курсе в течение 1 года был слушателем лекций по древнееврейскому яз. на факультете восточных языков Петербургского университета. По окончании академии в 1882 г. служил преподавателем Курской духовной семинарии. С сент. 1883 — приват-доц., а с 1884 — доцент Петербургской духовной академии по кафедре еврейского языка и библейской археологии. В 1885 г. защитил диссертацию на степень магистра богословия по теме "Религиозное, общественное и государственное состояние евреев во время судей". Являясь учеником крупнейшего русского семитолога Д.А.Хвольсона Троицкий воспринял традиции русской научной ориенталистики и в дальнейшем сам стал ее достойным продолжателем. Особое внимание уделял изучению древнеевр. яз. и библейской археологии, а также других аспектов гебраистики и древневосточной эпиграфики. В 1904 г. за сочинение "Талмудическое учение о посмертном состоянии и конечной участи людей, его происхождение и значение в истории эсхатологических представлений" удостоен степенью доктора.

Преподаватель Санкт-Петербургской академии.

С 1891 — экстраорд., с 1904 — орд., с 1910 — заслуженный ординарный профессор духовной академии по кафедре еврейского языка и библейской археологии. В 1914 г. его сочинение "Библейская археология" удостоена Макарьевской премии. В 1914—15 гг. был избран почетным членом академии. В период службы в академии был инспектором, чл. правления, помощником редактора журнала "Христианских чтений" и "Церковного вестника". Член Русского археологического общества. Троицкий был участником процесса А.Бейлиса — в качестве члена богословской экспертизы со стороны защиты, где отрицал ритуальные убийства среди евреев.

В советское время.

В советский период, после закрытия в 1918 г. духовной академии непродолжительное время в течение 1919 был советником правления 2-го Гос. ун-та и в 1919—22 — внештат. сотр. ("без особого вознаграждения") Государственного института медицинских знаний, где исполнял обязанности заведующего библиотекой. С 16 мая 1920 избран на должность научного сотрудника (впоследствии библиотекарь, главный библиотекарь) Публичной библиотеки, с возложением на него заведования Отделением восточных языков. В этой должности состоял до 1928, когда в связи с болезнью (правосторонний паралич с потерей зрения) был уволен из библиотеки с 15 декабря с возбуждением ходатайства о назначении академической пенсии. Ходатайство было удовлетворено.

Соч.: Значение еврейского языка в научном отношении // Христ. чтение. 1884. Вып.5/6; Психологические и исторические условия сохранения священного предания у древних евреев // Сердечный привет: Сб. ст. в память пятидесятилетия служения митрополита Исидора. СПб., 1884; Религиозное, общественное и государственное состояние евреев во время судей. СПб., 1885 (2-е изд. 1886); Лекции по библейской археологии: [Литогр. конспекты]. СПб., 1887 (многочисл. переизд. до 1913); Результаты исследований о хеттейских памятниках, добытые в западноевропейской литературе // Христ. чтение. 1887. Вып.5/6; Ученая деятельность протоиерея Герасима Петровича Павского // Там же; Силоамская надпись // Там же. Вып.7/8; Сказание вкратце о городах и странах от Антиохии до Иерусалима, также Сирии, Финикии и о святых местах Палестины конца XII века… СПб., 1889 (изд.); Происхождение и значение прилагаемого в Евангелиях и книге Деяний апостольских к имени Господа Иисуса Христа названия "Назорей" и "Назоритянин" // Церк. вест. 1891. №11; Критический обзор главнейших систем по дешифрованию и объяснению хеттейских надписей. СПб., 1893; Отзыв об удостоенном премии митрополита Макария сочинении "Христианская Нубия…" // Христ. чтение. 1893. Вып.5/6; Две древнесемитические надписи, найденные при раскопках в Сенджирли // Там же. 1895. Вып.6; Толкование на книгу святого пророка Исайи. СПб., 1895; Грамматика еврейского языка. СПб., 1897 (2-е изд. 1908); Вновь открытая гезерская надпись // Христ. чтение. 1899. Вып.3; Талмуд. Мишна и Тосефта / Крит. пер. Н.Переферковича. Т.1 (кн.1 и 2) 1899г.: [Рец.] // Там же. 1899. Вып.5; О Талмуде, его происхождении, составе и употреблении у современных евреев // Там же. 1901. Вып.7; О сионизме в современном иудействе // Там же. 1903. Вып.5; Талмудическое учение о посмертном состоянии и конечной участи людей, его происхождение и значение в истории эсхатологических представлений. СПб., 1904; Обозрение источников начальной истории египетского монашества. Сергиев Посад, 1906; Библейская археология. СПб., 1913.