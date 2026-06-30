ТРОИЦКИЙ ИВАН ЕГОРОВИЧ

Российский историк Церкви, византинист.

Происхождение и образование.

Родился в семье причетника. Окончил Каргопольское духовное училище и Олонецкую духовную семинарию, затем поступил в Санкт-Петербургскую Духовную Академию, которую окончил в 1859 году со степенью магистра. Магистерскую диссертацию посвятил янсенизму – религиозному течению в католической церкви. Этот труд остается до сих пор не опубликованным.

Преподавательская деятельность.

Преподавал в Олонецкой духовной семинарии логику, психологию, патристику и латинский язык. С 1861 года – преподавал в СПбДА греческий язык, а с 1863 года – состоял на кафедре общей церковной истории. С 1884 года занимал кафедру истории и разбора западных вероисповеданий. Был инициатором основания в Академии кафедры истории славянских Церквей. С 1874 года читал лекции по церковной истории в Санкт-Петербургском университете. В 1875 г. защитил докторскую диссертацию — «Изложение веры армянския, начертанное Нарзесом, кафоликосом армянским, по требованию боголюбивого государя греков Мануила». В 1878-1898 гг. состоял советником обер-прокурора Синода К.П.Победоносцева, фактически направлял восточную политику нашей Церкви, выступая в качестве её безусловного апологета: она во вселенском православии – первая, главенствующая.

Общественная и публицистическая деятельность.

С 1881 по 1891 Троицкий – редактор академического журнала «Христианское чтение». В 1875–1891 году в «Церковном вестнике» публиковались его ежегодные обозрения «Православный Восток» и «Инославный Запад в минувшем году». За жизнью православного Востока он внимательно следил по важнейшим греческим периодическим изданиям. Кроме того, Троицкий поддерживал личные дружественные сношения с представителями православного Востока. Троицкий был одним из самых деятельных членов «Православного Палестинского общества»; почетный член Филологического общества в Константинополе и Исторического Общества в Афинах. Состоял в Комиссии по пересмотру Устава Академии (1880–1884) и Комиссии Синода по старокатолическому вопросу. В 1899 году И. Е. Троицкий по болезни вышел в отставку. Учредитель общества вспомоществования недостаточным студентам Санкт Петербургской академии, в чью пользу оставил по завещанию все свои накопления. Погребен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

Основные труды:

1.Арсений, патриарх Никейский и Константинопольский и арсениты. СПб., 1873.

2.Изложение веры церкви армянской, начертанное Нерсесом, кафоликосом армянским, по требованию боголюбивого государя греков Мануила: Историко-догматическое исследование в связи с вопросом о воссоединении армянской церкви с православною. СПб., 1875.

3.История западной церкви. СПб., 1882.

4.Лекции по истории восточной церкви. СПб., 1882.

5.Лекции по истории русской церкви. СПб., 1883.

6.История христианской церкви. СПб., 1897.

7.Обозрение источников начальной истории египетского монашества. Сергиев Посад, 1906.