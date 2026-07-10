ТРОФИМОВА (УЗУНОВА) Марианна Казимировна

Коптолог, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института Мировой культуры Московского государственного университета.

Родилась в 1926 г. Окончила исторический факультет МГУ в 1949 г.

Канидидатская диссертация : Формы межд. экон. связей в раннеэллинистический период (Институт истории АН СССР, 1964).

Докторская диссертация : Гностицизм как историко-культурная проблема в свете коптских текстов из Наг-Хаммади (ИВИ РАН, 1991).

В 1957 г. принята на работу в Институт истории АН СССР (ныне ИВИ РАН), где проработала до 2006 г. Последняя должность ведущий научный сотрудник - консультант Институт Всеобщей Истории РАН .

Область научных интересов :

Экон. отношения и культура эпохи эллинизма;

История раннего христианства и гностицизм.

Сочинения:

Значение работ акад. В.В. Латышева для изучения античной истории. (К 100-летию со дня рождения) // ВДИ. 1955. № 4. С. 3–9. (Без подписи);

Публикации источников и источниковедческих исследований по истории Греции и Рима // ВДИ. 1956. № 1. С. 112–115;

О некоторых источниковедческих проблемах XXXVI (Борисфенитской) речи Диона Хризостома // ВДИ. 1959. № 3. С. 151–162;

Из истории эллинистической экономики (К вопросу о торговой конкуренции Боспора и Египта в III веке до н.э.) // ВДИ. 1961. № 2. С. 46–68;

Из истории идеологии II века // ВДИ. 1962. № 4. С. 67–90;

Из истории эллинистического пиратства // ВДИ. 1963. № 4. С. 53–74;

Формы международных экономических связей в раннеэллинистический период. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. М. 1964. С. 3–33;

Философия экзистенциализма и проблемы истории раннего христианства // ВДИ. 1967. № 2. С. 283–294;

Пиратство в Восточном Средиземноморье в III в. до н.э. (К изучению источников форм зависимости в эллинистический период). В кн.: К.К. Зельин, М.К. Трофимова. Формы зависимости в Восточном Средиземноморье эллинистического периода. В серии: Исследования по истории рабства в античном мире. М. “Наука”. 1969. C. 188–240;

К методике изучения источников по истории раннего христианства (На примере литературы о “Евангелии от Фомы”) // ВДИ. 1970. № 1. С. 142–151;

Христианство и рабство (по данным новозаветной литературы). В кн.: Е.М. Штаерман, М.К. Трофимова. Рабовладельческие отношения в ранней Римской империи (Италия). В серии: Исследования по истории рабства в античном мире. М. “Наука”. 1971. С. 250– 295; Пер. на итал.: Cristianesimo e Schiavitu. В кн.: Staerman, Trofimova. La Schiavitu nell' Italia imperiale I-III secolo. Ed. Riun i ti. Roma. 1975. P. 274–324;

Из рукописей Наг-Хаммади // АН ИМЛИ. Античность и современность. К 80-летию Ф.А. Петровского. (сборник статей) М. “Наука”. 1972. С. 369–380;

Значение рукописей из Наг-Хаммади для изучения истории религий. // Академия общественных наук. Атеизм и религия: проблемы истории и современность. Материалы научной конференции “Актуальные проблемы истории религии и атеизма...”. Вып. I. М. 1974. С. 254–262;

К переводу рукописей из Наг-Хаммади // XIV Международная конференция античников социалистических стран. Тезисы докладов. Ереван, 1976, 18–23 мая. Ереван. 1976. С. 432–433;

Учение христиан-гностиков // Московский Государственный заочный педагогический институт. Общественно-политические и философские учения древней Греции и Рима. Практикум для студентов-заочников исторических факультетов педагогических институтов. Составитель И.С. Свенцицкая. М., 1976. С. 97–101;

Утопия Ямбула в зарубежной историографии // История социалистических учений. Вопросы историографии. Сборник статей. М., 1977. С. 124–141;

Гностицизм. Пути и возможности его изучения // Палестинский Сборник. 1978. Вып. 26 (89).Философия и история. С. 107–123;

Историко-философские вопросы гностицизма (Наг-Хаммади, II, соч. 2, 3, 6, 7). М., 1979;

Гностическая проблема в современной культуре Запада // ГМИИ им. А.С.Пушкина. Материалы научной конференции. 1979. Культура и искусство античного мира. М. 1980. С. 452–461;

К пониманию “утопии Ямбула” у Диодора Сицилийского // АН СССР. ИВИ. История социалистических учений. Сборник статей. М. “Наука”. 1982. С. 236–251;

Эллинистический гимн из собраний Наг-Хаммади. II, соч. I // АН СССР. Научный совет по истории мировой культуры. Античная культура и современная наука. М., 1985. С. 213–217;

Пролог к Наг-Хаммади II, 1 // From Late Antiquity to Early Byzantium. Proceedings of Byzantinological symposium in the 16-th International EIRENE Conference. Academia. Praha, 1985. P. 213–217;

Гносис и эстетическая деятельность // Палестинский Сборник. 1986. Вып. 28 (91). История и культура Ближнего Востока древнего и раннесредневекового времени. С. 121–127;

“Утопия Евгемера” // АН СССР. ИВИ. История социалистических учений. Сборник статей. М., 1986. С. 266–281;

Из истории формирования философской проблемы свободы воли // Балканы в контексте Средиземноморья. Проблемы реконструкции языка и культуры. Тезисы и предварительные материалы к симппозиуму. М., 1986. С. 67–69;

К постановке проблемы сознания в гностицизме (Наг-Хаммади II, 1, 4, 19–5, 5) // АН СССР. Научный совет по истории мировой культуры; Архангельский государственный педагогический институт; Семиотика культуры. Тезисы докладов Всесоюзной школы-семинара по семиотике культуры 8–18 сентября 1988 года. Архангельск, 1988. С. 51–53;

К представлениям о единстве мира в позднеантичной культуре (Наг-Хаммади VI , 2) // АН Отдел истории. Культура и общественная мысль. Античность. Средние века. Эпоха Возрождения. М., 1988. С. 41–50;

Тема самопознания в гностической традиции (Наг-Хаммади, II , I) // АН СССР. Институт философии. Из истории философского наследия древнего Средиземноморья. Ч. I. М. 1989. С. 63–119;

Гностические апокрифы из Наг-Хаммади. В кн.: Апокрифы древних христиан. Исследования, тексты, комментарии. М., 1989. С. 161–334;

Из истории ключевой темы гностических текстов // АН СССР. Институт славянистики и балканистики Институт языкознания. Палеобалканистика и античность. Сборник научных трудов. М., 1989. С. 169–219;

К пониманию Наг-Хаммади, I, соч. 1 // АН СССР, Институт востоковедения. Мероэ. Страны северо-восточной Африки красноморского бассейна в древности и раннем Средневековье, проблемы истории и культурных связей. Вып. 4. М., 1989. С. 201–207;

Гром. Совершенный Ум (Наг- Хаммади, VI, 2) // Труды по знаковым системам. Вып. 23. Ученые записки Тартуского университета, вып. 855. Тарту, 1989. С. 49–62;

Об эстетическом аспекте коптских гностических текстов // АН СССР. Институт славянистики и балканистики. Балканские чтения-1. Симпозиум по структуре текста. Тезисы и материалы. М., 1990. С. 69;

Первый покаянный гимн Софии: из гностической интерпретации // ВДИ. 1990. № 4. С. 105–117;

К истолкованию гностического текста о восхождении души // АН СССР. Научный совет по истории мировой культуры. Механизмы культуры. М., 1990. С. 56–62;

Из истории гностических текстов // АН СССР. Научный совет по истории мировой культуры. А.Ф.Лосев и культура XX века. Лосевские чтения. М., 1991. С. 152–157;

Гносис и эстетическая активность // АН СССР. Научный совет по истории мировой культуры. Ноосфера и художественное творчество. М., 1991. С. 101–103;

Два варианта гностического толкования // АН СССР. Институт славянистики и балканистики. Балканские древности. Балканские чтения-1. Материалы по итогам симпозиума. Март 1990 года, Москва. М., 1991. С. 88–107;

Из Лондонского кодекса (“Пистис София” 42–62) // Aequinox. Сборник памяти о. Александра Меня. М., 1991. С. 77–90;

Гностицизм как историко-культурная проблема в свете коптских текстов из Наг-Хаммади. Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук (в форме научного доклада). М., 1991;

Эллинистические утопии. В кн.: Эллинизм. Восток и Запад. М., 1992. С. 248–262;

“Пистис София”, с. 16–20, гл. 10: построение текста и его мировоззренческая установка // РАН Ин. слав. и балк. Балканские чтения-2. Симпозиум по структуре текста. Тезисы и материалы. М., 1992. С. 8;

К вопросу о гностической тайне // Религии мира. История и современность. Ежегодник. 1989–1990. М., 1993. С. 169–181;

Гностицизм как историко-культурная проблема // Aequinox. MCMXCIII. М., 1993. С. 168–195;

К теме судьбы в одной гностической рукописи // РАН. Научный совет по истории культуры. Институт языкознания. Понятие судьбы в контексте разных культур. М. “Наука”. 1994. С. 15–18;

Коптские гностические тексты: предмет и метод // Российская ассоциация антиковедов. ИВИ РФ. Методология и методика изучения античного мира. Доклады конференции (31 мая–2 июня 1993 г .). М. 1994. С. 121–125;

О единстве текста “Пистис Софии” // РАН Институт славянистики и балканистики. Балканские чтения-3. Лингво-этнокультурная история Балкан и Восточной Европы. Тезисы и материалы симпозиума. М. 1994. С. 46–47;

Из коптских текстов (“Пистис София”, фрагменты) // РАН Институт славянистики и балканистики. Знаки Балкан. Часть II. М. 1994. С. 233–270;

Мария Магдалина коптских гностических текстов // РАН ИВИ. Российская ассоциация антиковедов. Женщина в античном мире. Сборник статей. М., 1995. C . 168–180 ;

Милость и истина встретили друг друга... (Гностическая экзегеза 84-го псалма) // ВДИ. 1995. № 2. С. 186–193;

Пистис София. 41–62. Из истории гностической интерпретации // РАН Институт философии. Центр по изучению немецкой философии и социологии. Знание за пределами науки. М., 1996. С. 37–47;

Проблема гносиса в свете коптских рукописей первых веков нашей эры // РАН. Ин. философии. Центр по изучению немецкой философии и социологии. Научные и вненаучные формы мышления. М., 1996. С. 254–265; Пер. на нем.: Die Gnosisprobleme aus der Sicht der koptischen Schriften der ersten Jahrhunderte unserer Zeitrechnung. Moskau, 1996. S. 248–260;

Гностицизм и мораль // РАН ИВИ. Российская ассоциация историков. Власть, человек, общество в античном мире. Доклады конференции 1996 и 1997 гг. М., 1997. C . 29–36;

Из истории эллинистической экономики // РАН ИВИ. Центр сравнительного изучения древних цивилизаций. Древняя цивилизация. Греция. Эллинизм. Причерноморье. (Избранные статьи из журнала ВДИ). М., 1997. С. 724–746;

Первый покаянный гимн Софии: из гностической интерпретации // РАН ИВИ. Центр сравнительного изучения древних цивилизаций. Древняя цивилизация. Древний Рим. (Избранные статьи из журнала ВДИ). М., 1997. С. 691–702;

Посвящение в знание (“Пистис София”): фрагменты // РАН ИВИ. Человек и общество в античном мире. М., 1998. С. 488–523;

О свободе выбора в коптском гностическом тексте (“Пистис София”, 247.19–253.15) // РАН. Институт славянистики. POLUTROPON. К семидесятилетию В.Н. Топорова. М., 1998. С. 841–850;

“Евангелие от Фомы”. Перепечатка пер. с копт. в кн.: Флюссер Д. “Иисус”. Изд-во “Урал LTD”. 1999. Приложение I. С. 223–239;

Время в “Пистис Софии” // РАН. Институт cлавянистики. Балканские чтения-5. В поисках “балканского” на Балканах. 1999. С. 46–47;

“Евангелие от Филиппа”, “Евангелие от Фомы”, “Евангелие от Марии”, “Апокриф Иоанна”. Перепечатка пер. с копт. в кн.: Апокрифические евангелия. СПб. “Амфора”. 2000. С. 232–333;

Четвертая книга “Пистис Софии”. Вступительная статья, перевод с коптского, примечания и послесловие // ВДИ. 1999. № 4. С. 236–247;

Четвертая книга “Пистис Софии”. Вступительная статья, перевод с коптского, примечания и послесловие // ВДИ. 2000. № 1. С. 240–250;

Ритуал как аспект гностической тайны // Лосевские чтения. Образ мира — структура и целое. Материалы Международной конференции 19–23 октября 1998. МГУ. Филологич. фак-т. “Логос”. 1999. № 3. М., 1999. С. 562–567;

Гнозис и ритуал. // Россия и гнозис. Материалы конференции. Москва. ВГБИЛ. 22–23 марта 2000 г . М., 2001. С. 4–12;

Событие и его культурная роль (К истории создания коптской письменности) // РАН институт славянистики. Homo balcanicus. Поведенческие сценарии и культурные роли. Античность. Средневековье. Новое время. Балканские чтения-6. Тезисы и материалы. М., 2001. С. 52–54;

Пламли Дж. Мартин. Введение в коптскую грамматику. (Саидский диалект). Перевод с английского, предисловие, примечания М.К. Трофимовой. М., 2001;

Гностическая экзегеза псалмов Давида и од Соломона (“Пистис София”, гл. 29–82) // Colloquia classica et indogermanica. III. Классическая филология и индоевропейское языкознание. СПб, 2002. С. 536–635;

Заметки по поводу гностической эсхатологии // МГУ, Институт мировой культуры. Антропология культуры. Вып. 1. ОГИ. М., 2002. С. 103–110;

Опыт спецсеминара “Чтение коптских гностических текстов” // Антиковедение в системе современного образования. Материалы научной конференции. Москва. 26–27 июня 2002 г. М., 2003.С. 58–60;

Древние гностические тексты. В кн.: Апокрифы древних христиан. Перевод и исследование: И.С. Свенцицкая. М.К. Трофимова. М., 2004. С. 143–271, 298–300;

Понятие «варвары» в коптских гностических текстах // Античная цивилизация и варвары. М., 2006. С. 336–349;

Древний гносис и размышления Марселя Пруста о художественном творчестве // Текст и комментарий. Круглый стол к 75-летию В. В. Иванова. М., 2006. С. 368–390;

Из коптских герметических текстов (Nag Hammadi VI, 6) // МГУ, институт мировой культуры. Антропология культуры. Вып. 4. M., 2010. С. 117–128;

Гностицизм и мораль // РАН. Институт славяноведения. Топоровские чтения. I–IV. Избранное. М., 2010. С. 331–338.