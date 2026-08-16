ТРОФИМОВ Владимир Александрович

Родилась в 1931 г. Окончил Московский госуданственный институт международных отношений МИД СССР в 1954 г.

Кандидатская диссертация : Политика Англии и Италии в Северо-Вост. Африке во второй половине XIX в. (Институт востоковедения АН СССР, 1962).

Докторская диссертация : Основные этапы и особенности колониальной политики Италии (Там же, 1977).

Доктор исторических наук, профессор кафедры новой, новейшей истории и методологии Московского государственного областного университета.

Область интересов : Межд. отношения в новейшее время; новая и новейшая история Италии.

Сочинения: Политика Англии и Италии в Северо-Вост. Африке во второй половине XIX в. М., 1962;

Итальянский колониализм и неоколониализм: история и современность. М., 1979;

Реюньон. М., 1969, (в соавт.);

Глобализация и некоторые черты современных межд. отношений // Альманах «Армагеддон». Книга 14. Январь-март 2004.