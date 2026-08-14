ТРОЕПОЛЬСКАЯ ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА

Русская трагическая актриса.

В Москве

Родители Троепольской неизвестны. Вероятно, она не получила специального образования, а обладала врожденным актерским талантом и чутьем. В 13-летнем возрасте юная Татьяна уже играла на сцене создававшегося тогда студенческого театра Московского университета , который давал спектакли в Оперном доме. Тогда, в 1757 году сюда набирались артистки, умеющие также петь и научить сценическому искусству других. Талантливая актриса, через пять лет (по другим сведениям, через четыре года, - в 1761 году) переехала в Петербург, где играла уже в императорском театре. Ее приглашению туда способствовали известные актеры и театральные деятели Федор Волков и Сергей Шумский. Татьяна была замужем за чиновником суда Василием Алексеевичем Троепольским, с которым познакомилась еще в первопрестольной, когда тот был студентом. Он был любительским актером и делил сценическую площадку с супругой сначала в Москве, а затем и в столице.

В Петербурге. Расцвет

Троепольская дебютировала в Петербурге в роли Изабеллы в комедии Жана Реньяра «Менехмы». Уже тогда критики и зрители отмечали ее благородную манеру игры. Татьяна Михайловна, заслужившая со временем эпитеты неподражаемой и превосходной, прославилась трагическими ролями в пьесах знаменитого драматурга Александра Петровича Сумарокова , который отмечал красоту и величественную стать актрисы. Так, она воплотила в жизнь Ильмену в его «Синаве и Труворе» (1763), Семиру в одноименной пьесе (1772), Зениду в «Вышеславе» (1768), Ксению в «Димитрии Самозванце» (1771), Ольгу в «Мстиславе» (1774). Также известность приобрели ее трагические образы в постановках по произведениям Михаила Матвеевича Хераскова (в «Бориславе» сыграла Флавию, 1772) и Аполлона Александровича Майкова (сыграла Агриопу в его одноименной пьесе, 1769). Помимо трагедии, Татьяна Михайловна играла в комедийных постановках отечественных и зарубежных авторов. Среди них пьесы Владимира Лукина «Мот, любовью исправленный» (сыграла Клеопатру, 1765) и «Пустомеля» (сыграла Маремьяну, 1765), пьеса Б. Ельчанинова «Наказанная вертопрашка» (Пульхерия, 1767) и др. Также актриса пробовала себя в мещанской драме, исполнив роль госпожи Беверлей в «Беверлее» Б.Ж. Сорена.

Последней ролью блистательной и прославленной актрисы, которую почитали все ее выдающиеся коллеги, стала роль Ольги в сумароковском «Мстиславе». Спектакль был сыгран в мае 1774 года. Пленившая зрителей Троепольская при этом играла из последних сил, так как уже давно страдала от чахотки. Изнеможденная болезнью, Татьяна Михайловна больше не выходила на сцену. Ей был дан отпуск для лечения на водах, 23 мая должен был пройти бенефис в поддержку этой поездки, однако 30-летняя артистка скончалась в тот же день в своей гримерке, не успев выйти на сцену.

Ранняя гибель одной из первых актрис русского театра стала для него огромной потерей. Она навсегда осталась в театральной истории и людской памяти. В XIX веке в различных изданиях выходили статьи, посвященные ее по-настоящему большому таланту. В начале 1820-х годов в честь нее была поставлена опера-водевиль Николая Хмельницкого «Актеры между собой, или Первый дебют актрисы Троепольской». Саму Татьяну Михайловну в постановке сыграли такие прославленные артистки, как Елена Сосницкая и Александра Асенкова.