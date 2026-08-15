ТРОЦКИЗМ (ДВИЖЕНИЕ)

международное политическое движение, идейное течение в марксизме. Название получило по фамилии своего основоположника, Л.Д. Троцкого.

Термин впервые был введен в оборот П.Н. Милюковым, в своей статье 1907 г., назвавшего «троцкизмом» радикально-революционные взгляды Троцкого образца 1905 г. Также это слово периодически использовалось в полемике внутри РСДРП вплоть до Октябрьского переворота 1917 г. Затем термин был использован Г.Е. Зиновьевым в полемике против Л.Д. Троцкого в 1924 г., подхвачен сторонниками И.В. Сталина. С этого момента троцкизм стал нарицательным для обозначения комплекса социально-политических идей Троцкого и его последователей. Сами же троцкисты использовали для обозначения своего движения термин «большевики-ленинцы». В настоящее время последователи Троцкого используют этот термин открыто.

Основополагающие теоретические положения троцкизма были сформулированы в работах Л.Д. Троцкого, написанных во середине 1920-х - 1930-х гг. Одно из ведущих положений троцкизма - теория перманентной революции, разработанная Парвусом и развитая Троцким в 1905 г. Согласно этой теории в России и других странах, переживающих процесс индустриализации, и становление рабочего класса, в силу неспособности буржуазии осуществить буржуазно-демократическую революцию, возможно ее перерастание в социалистическую. Успех же социалистических преобразований в России Троцкий связывал с последующей победой пролетарской революции в развитых капиталистических странах Европы, которая создаст, таким образом, условия для победы социализма в мировом масштабе. Троцкий и его последователи отрицали возможность построения социалистической модели общественного устройства в отдельно взятой стране. Важной составляющей троцкизма является анализ социально-политической системы, сложившейся в Советском государстве после прихода к власти Сталина. По аналогии с эпохой Термидора времен Великой Французской революции, Троцкий рассматривал сталинский режим, как бонапартистский. С точки зрения Л. Троцкого, в октябре 1917 г. в России была установлена осуществляемая партией большевиков диктатура пролетариата. Были заложены основы социалистического государства в форме Советов. В условиях гражданской войны была проведена национализация производства, установившая экономические основы социализма. Между тем, государственный аппарат пережил постепенное перерождение. Его итогом стал контрреволюционный переворот, совершенный в 1923 - 1929 гг. И. Сталиным. Его итогом стало отстранение от власти пролетариат преследования старых большевиков, последователей Ленина. В итоге в СССР образовалось деформированное рабочее государство, подвластное советской бюрократии, не имеющей признаков правящего класса, но скорее прослойки, пользующейся своими привилегиями в порядке злоупотребления. Бюрократия стремится ликвидировать завоевания Октябрьской революции и постепенно осуществить реставрацию капитализма в СССР. При этом Троцкий считал деформированное рабочее государство более прогрессивной социально-политической моделью, нежели капитализм. Ведь бюрократия сохранила завоевания Октября 1917 г. (в том числе, базис социалистического общества - национализированные средства производства). Троцкий призывал пролетариат провести политическую революцию в СССР при сохранении существующего экономического базиса.

Троцкизм в СССР, как течение, сформировался в 1923 - 1929 гг. в рамках внутрипартийной борьбы. «Левая оппозиция», объединявшая сторонников Троцкого и примыкавших к ним партийных деятелей, возникла в 1923 - 1924 гг. 8 октября Л.Д. Троцкий выступил с открытым письмом к членам ЦК и ЦКК РКП(б), в котором призвал ввести плановое хозяйство и начать индустриализацию в СССР. Также он обвинял Политбюро в узурпации власти, настаивая на введении внутрипартийной демократии. Его выступление было поддержано в «Заявлении 46-ти», подписанном видными партийными деятелями. Этот документ содержал критику власти сторонников Сталина, Зиновьева и Каменева в партии и содержал призыв к установлению в РКП(б) «товарищеского единства и внутрипартийной демократии». Под влиянием этих выступлений оппозиции на общем собрании Политбюро и ЦК РКП(б) 5 декабря 1923 г. была принята резолюция «О партстроительстве», указывавшая на необходимость установления свободного обсуждения важнейших вопросов партийной жизни всеми членами партии, выборность ее руководящих органов. Свои взгляды на развитие внутрипартийной демократии Троцкий продолжил отстаивать в серии статей «Новый курс», опубликованных в «Правде». В январе 1924 г. взгляды и деятельность Л. Троцкого и его сторонников были осуждены на XIII партийной конференции, как нарушающие резолюцию X съезда РКП(б) «О единстве партии», а затем в мае 1924 г. - на XIII съезде. Следующим этапом борьбы стала дискуссия, развернувшаяся в октябре - декабре 1924 г. вокруг статьи Троцкого «Уроки Октября», в которой он описал историю борьбы в РСДРП(б) накануне Октябрьского переворота 1917 г. Ответом стала ожесточенная кампания против этой работы Троцкого со стороны Бухарина, Зиновьева, Каменева и др. публицистов, а затем в конце января 1925 г. ее осуждение на пленуме ЦК и ЦКК РКП(б), как искажающей историю партии. В 1926 - 1927 гг. сторонники Троцкого объединились с так называемой «Новой оппозицией», возглавляемой Зиновьевым и Каменевым, а также бывшими участниками «Рабочей оппозиции». Возникла так называемая «Объединенная оппозиция». Ее платформу выражало заявление, подписанное 13-ю членами ЦК и ЦКК, подвергшими резкой критике бюрократизацию партийного руководства. На пленумах ЦК в июле и октябре 1926 г. «Объединенная оппозиция» потерпела поражение. Осенью 1927 г. деятельность левых оппозиционеров активизировалась в связи с дискуссией перед предстоящим партийным съездом. Получив отказ в публикации своей платформы, оппозиция была вынуждена издавать ее нелегально. Удаление последних оппозиционеров из ЦК в октябре и исключение из РКП(б) Троцкого, Зиновьева и Каменева в ноябре 1927 г. означало поражение оппозиции. 7 ноября того же года в Москве и Ленинграде оппозиционеры попытались провести собственные демонстрации к 10-летней годовщине Октябрьской революции. Однако они были разогнаны сотрудниками ОГПУ и сторонниками Сталина. В декабре 1927 г. XV съезд РКП(б) объявил взгляды «Левой оппозиции» противоречащими линии партии. 75 оппозиционеров были исключены из ее рядов. Всего в 1927 г. за поддержку «Левой оппозиции» из партии исключили около 8000 человек. В начале 1928 г. тысячи оппозиционеров были арестованы, отправлены в тюрьмы и сосланы в дальние районы СССР. В феврале 1928 г. был выслан за границу Троцкий., продолживший политическую деятельность в эмиграции. В 1929 - 1941 гг. Л.Д. Троцкий, а затем его последователи издавали «Бюллетень оппозиции (большевиков-ленинцев)». В издании публиковались материалы, освещавшие социально-политическую ситуацию положение в СССР, анализ и критику политического курса Сталина. Авторами большинства статей были оставшиеся в стране члены оппозиции. Их тексты с соблюдением конспирации перевозились за рубеж не раскрывавшими свои взгляды сторонниками Троцкого. В 1930 г. троцкисты, исключенные из коммунистических партий, образовали Международную левую Оппозицию (с 1933 г. - Международная Коммунистическая лига). В 1938 г. в Париже, был основан Четвертый Интернационал. В СССР часть сторонников Троцкого отказалась от своих взглядов, полностью подчинившись генеральной линии партии, как, например, Пятаков и Радек. Остальные прошли через ссылки и политизоляторы, а в 1935 - 1936 гг. были отправлены в колымские и воркутинские ИТЛ и расстреляны. В конце 1920-х - 30-х гг. в СССР подпольные группы троцкистов продолжали вести агитацию среди сочувствующих, не прекращая борьбу даже в тюрьмах и лагерях. Среди них одна из наиболее известных - подпольная организация И.Н. Смирнова (1931 - 1932 гг.), включавшая до 200 чел. Смирнову удалось установить связь как с бывшими оппозиционерами, так и с редакцией «Бюллетеня оппозиции». Эта организация была разгромлена ОГПУ в 1933 г.

В настоящее время существует более сотни троцкистских течений, организации троцкистов продолжают действовать во многих странах мира. Возрождение троцкистского движения в СССР начинается в начале 1990-х гг. на волне общественного движения времен «Перестройки».

Помимо Л.Д. Троцкого среди известных сторонников «Левой оппозиции» в СССР можно назвать Е.А. Преображенского, Т.В. Сапронов, К.Б. Радек, Л.П. Серебряков, И.Н. Смирнов, Х.Г. Раковский, Л.С. Сосновский, А.К. Воронский, В.Т. Шаламов, В.А. Антонов-Овсеенко, Г.И. Григоров, А.А. Иоффе, Н.Н. Крестинский, Н.И. Муралов, М.А. Светлов, И.Т. Смилга, Эльцин Б.М., Эльцин В.Б.