ТРОЦКИЙ ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Российский генерал-адъютант, генерал от инфантерии.

Происхождение и начало военной службы.

Из малороссийского дворянского рода, восходящего к началу XVIII в. Сын отставного подпоручика л.-гв. Семеновского полка Николая Ивановича Троцкого, небогатого помещика Черниговской губернии и его супруги Минодоры Дмитриевны Пащенко. Окончив курс в I-м московском кадетском корпусе, в 1853 году поступил в егерский полк. Троцкий совершил поход в Молдавию и принимал участие в Крымской войне 1853-1855, отличившись в сражении при р. Альме. В 1858 г. Троцкий поступил в Николаевскую академию генерального штаба, по окончании курса которой в 1860 г. был зачислен в генеральный штаб.

В Туркестане и на Кавказе.

С 1866 по 1889 служил на окраинах России: 17 лет в Туркестане и 6 лет на Кавказе. В 1867 году Троцкий назначен был начальником штаба войск Сыр-Дарьинской области, а два года спустя ему уже было поручено исправлять должность помощника командующего войсками области. В бухарскую кампанию, Троцкий, находясь в отряде генерал-майора Романовского , участвовал в осаде, штурме и взятии Ура-Тюбе, в осаде Замлина и во взятии Джизака. В последующие годы Троцкий принял деятельное участие в шахризябской экспедиции (1870), в походе во время покорения Кульджинского ханства (1876), в хивинском походе (1873) и кокандской экспедиции (1875). После покорения края, Троцкому поручено было управление им, в качестве военного губернатора и командующего войсками Сыр-Дарьинской области. C 1883 года состоял последовательно начальником штаба кавказского военного округа, командиром 16-го армейского корпуса, помощником командующего войсками киевского военного округа и командующим войсками виленского военного округа и, наконец) (1897), виленским, ковенским и гродненским генерал-губернатором.