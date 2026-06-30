ТРОЦКИЙ ЛЕВ ДАВИДОВИЧ

Один из лидеров международного коммунистического движения, российский и советский политический и государственный деятель.

Настоящее имя – Лейб Давидович Бронштейн. Родился в семье богатого землевладельца-еврея. С 1896 г. стал участвовать в революционном движении, взял псевдоним Троцкий. В январе 1898 г. был арестован, два года провел в тюрьме, затем отправлен в ссылку. Стал марксистом. В 1902 г. бежал за границу, сотрудничал в “Искре”. Троцкий был ярким, увлекающимся мыслителем. Он всегда находил самостоятельную, оригинальную позицию, и поэтому уже на II съезде РСДРП оказался чужаком как для большевиков, так и для меньшевиков. Троцкий симпатизировал решительности Ленина, но был слишком свободолюбив, чтобы в тот период принять дисциплину большевизма.

После начала Первой российской революции, в феврале 1905 г. Троцкий вернулся в Россию и сразу прославился как яркий публицист. Он был избран в Петербургский совет рабочих депутатов, вошел в его исполком. Отстаивал идею перехода власти к рабочему классу, “перманентной революции” (непрерывного перехода от национальной буржуазно-демократической к мировой социалистической революции). После ареста Г. Хрусталева-Носаря 26 ноября 1905 г. Троцкий возглавил Совет, но при разгоне Совета 3 декабря был арестован и в 1906 г. приговорен к вечной ссылке в Сибирь. Бежав по дороге в ссылку за границу, Троцкий пытался примирить большевиков и меньшевиков, но неудачно. В 1908-1912 гг. выпускал газету “Правда” (название было заимствовано большевиками). Во время Балканских войн был военным корреспондентом. В 1914 г. выпустил работу “Война и Интернационал”, написанную с радикально интернационалистических позиций. Участвовал в Циммервальдской конференции 1915 г. Выпускал антивоенную газету «Наше слово». В 1916 г. за антивоенную пропаганду выслан из Франции, арестован в Испании и выслан в США.

При переезде в Россию в марте 1917 г. был арестован в Канаде, но 4 мая 1917 г. прибыл в Петроград. Вошел в группу социал-демократов-межрайонцев. Вошел в Петроградский совет (сначала с совещательным голосом). В связи с переходом Ленина на позиции перерастания буржуазной революции в пролетарскую, разногласия между двумя лидерами радикального марксизма сошли на нет. Это облегчило их примирение в 1917 г. Принял активное участие в июльских событиях 1917 г., спас от расправы министра земледелия В. Чернова. Находился в заключении в июле-сентябре. На VI съезде РСДРП (б) 26 августа 1917 г. принят вместе с межрайонцами в партию большевиков, избран в ее ЦК, а также заочно - почетным председателем съезда. 25 сентября 1917 г. избран председателем исполкома Петроградского совета. Провел решение о создании Военно-революционного комитета. Был одним из ведущих организаторов Октябрьского переворота . Член бюро ЦК. На Втором съезде советов рабочих и солдатских депутатов стал наркомом иностранных дел, вел переговоры в Бресте, но выступал против Брестского мира. В марте возглавлял Военно-революционный комиссариат Петроградской трудовой коммуны. С 14 марта 1918 г. возглавлял Наркомат по военным делам РСФСР. Возглавил Высший военный совет, затем Революционный военный совет Республики. Был одним из ведущих организаторов обороны Советской республики в период гражданской войны и победы над белым движением. В марте – декабре 1920 г. занимал также пост наркома путей сообщения. В 1920-1921 гг. – председатель ЦК союза транспортных рабочих, стал одним из инициаторов «профсоюзной дискуссии». Автор Манифеста Коминтерна, принятого на его I конгрессе. Член Исполкома Коминтерна. Член Политбюро ЦК РКП(б) с 1919 г. В 1923-1924 гг. также член Оргбюро ЦК.

В 20-е гг. Троцкий претендовал на лидерство в партии после смерти Ленина , но проиграл борьбу за власть. Выступал против идеи построения социализма в одной стране, за более решительную поддержку мировой революции и нажим на крестьянство. Один из лидеров левой оппозиции в 1923-1928 гг. 25 января 1925 г. снят с постов председателя Реввоенсовета и Наркома по военным и морским делам СССР (этот пост занимал с 1923 г.). В мае 1925 г. - ноябре 1927 г. - председатель Главконцесскома, одновременно до августа 1926 г. - член президиума ВСНХ. Выступал за строительство Днепрогэса. 23 октября 1926 г. выведен из Политбюро, 23 октября 1927 г. исключен из ЦК. За организацию оппозиционной демонстрации 7 ноября 1927 г. арестован и 14 ноября исключен из ВКП(б). 16 января 1928 г. выслан в г. Верный.

В отличие от многих своих соратников по антисталинской оппозиции Троцкий не отказался от своих взглядов, продолжал критиковать Сталина даже из ссылки. В 20-е гг. Сталин еще не решился расправиться с одним из виднейших деятелей коммунистического движения. 10 февраля 1929 г. Троцкий был выслан за границу. Жил в Турции на о. Принкипо. В 1932 г. Троцкий был лишен советского гражданства. В 1933 г. переехал во Францию, в 1935 г. – в Норвегию, в 1936 г. – в Мексику.

Троцкий стал одним из наиболее резких критиков политики Сталина, считая, что она является проявлением перерождения революции, «термидора». Троцкий собрал вокруг себя часть коммунистических организаций, которые не хотели подчиняться сталинскому курсу в международной политике. В 1938 г. сторонники Троцкого создали IV Интернационал (Мировую партию социальной революции). В 1929-1940 гг. Троцкий выпускал журнал “Бюллетень оппозиции”. Автор книги “Преданная революция” (1936), о перерождении советского режима. Установил контакты с большевиками-антисталинистами, оставшимися в СССР, но в ходе террора 1936-1938 гг. они были уничтожены. Обличал Московские процессы 1936-1938 гг. как сфабрикованные, а «Большой террор» 1937-1938 гг. – как расправу над большевизмом.

20 августа 1940 г. агент НКВД СССР Р. Меркадер смертельно ранил Троцкого ледорубом.

Исторические источники:

Архив Троцкого. М., 1990;

Большевистское руководство. Переписка. 1912-1927 гг. М., 1996.

Сочинения:

История русской революции. М., 1997;

К истории русской революции. М., 1990;

Моя жизнь. М., 1990;

Портреты революционеров. М., 1991;

Преданная революция. Что такое СССР и куда он идет. М., 1991;

Сталин. М., 1990.

Автор статьи: Шубин А.В.