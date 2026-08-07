ТРОЦКИЙ (БРОНШТЕЙН) ЛЕВ ДАВИДОВИЧ

Троцкий Лев Давидович (настоящие имя, фамилия, отчество - Бронштейн Лейб Давидович). Литературные псевдонимы: Антид Ото, Неофит, Тахоцкий, Л. Седо́в, Н. Троцкий. Партийные псевдонимы: Перо́, Львов, Петр Петрович, Стари́к, Яновский.

26 октября [ 7 ноября ] 1879 — 21 августа 1940 .

Революционер, военный и государственный деятель РСФСР и СССР, основоположник троцкизма - одного из течений марксизма.

Заместитель председателя Петербургского Совета рабочих депутатов. Нарком по иностранным дела, нарком по военным и морским делам , нарком путей сообщения, председатель Реввоенсовета РСФСР и СССР . Член Политбюро ЦК ВКП(б).

Семья

Из семьи крупного землевладельца и арендатора. Отец - Давид Леонтьевич Бронштейн. Мать - Анна Львовна Бронштейн. Жены: Александра Львовна Соколовская, Наталья Ивановна Седова. Дети от первого брака: Зинаида, Нина. Дети от второго брака: Сергей и Лев.

Образование

В 1888 - 1895 гг. учился в лютеранском реальном училище святого Павла в Одессе, затем в реальном училище в г. Николаеве, которое окончил в 1896 г. Затем поступил на физико-математический факультет Новороссийского университета, который вскоре оставил.

Революционная деятельность

В 1897 г. вступил в народнический кружок в Николаеве. Там же впервые познакомился с марксистским социально-политическим учением. В том же году был среди основателей социал-демократической организации «Южно-русский рабочий союз». Вел революционную пропаганду среди рабочих. В 1898 г. женился на А. Соколовской, также являвшейся одним из лидеров Союза. 28 января 1898 г. был арестован. 2 года провел в тюрьмах Николаева, Херсона, Одессы и Москвы. Во время тюремного заключения окончательно осознал себя марксистом. С 1900 г. отбывал ссылку в Восточной Сибири. Вначале в Усть-Куте, затем в Нижнеилимске и Верхоленске Иркутской губернии. В ссылке впервые проявил себя в качестве журналиста, опубликовав первые статьи в газете «Восточное обозрение» (Иркутск). Там же познакомился с одним из агентов «Искры». Получил предложение писать статьи и корреспонденции для этой газеты. В 1902 г. бежал из ссылки, использовав фальшивый паспорт на имя тюремного надзирателя Н. Троцкого. В Самаре поступил в распоряжение бюро Русской организации «Искры». Выполнил ряд поручений в Харькове, Полтаве и Киеве. В конце октября того же года нелегально пересек границу и прибыл в Лондон. Здесь он познакомился с членами редакции социал-демократической газеты «Искра», стал одним из ее ведущих авторов. Однако предложение Ленина включить Троцкого в состав редакции встретило протест Г.В. Плеханова, достаточно низко оценивавшего журналистские способности нового автора. Значительную роль сыграло и нежелание Плеханова усиливать в редакции позиции «молодых» (В.И. Ленина, Ю.О. Мартова и А.Н. Потресова). Активно выступал с рефератами перед русскими эмигрантами. Как представитель Сибирского союза РСДРП, был делегатом ее II съезда. Во время межфракционной борьбы на съезде поддержал позицию Ленина и Плеханова по вопросам партийной организации и аграрному вопросу. При этом поддержал редакцию 1-го пункта Устава РСДРП, предложенную Ю.О. Мартовым. Протестовал и против предложений Ленина по сокращению состава редакции «Искры» до трех человек, что закрывало лично для Троцкого возможности войти в ее состав. После съезда примкнул к меньшевикам. В брошюре «Наши политические задачи» (1903 г.) подверг резкой критике позицию Ленина. В сентябре 1904 г. из-за конфликта с Плехановым порвал с меньшевиками и выступил сторонником объединения всех внутрипартийных фракций. В начале 1905 г., после событий «Кровавого воскресенья» вернулся в Россию. Первоначально вел революционную работу в Киеве, затем - в Санкт-Петербурге. В 1905 г. был одним из наиболее радикальных теоретиков российской социал-демократии. Призывал к подготовке вооруженного восстания. В своих работах этого периода развивал теорию «перманентной революции», выдвинутую Парвусом. Предполагал, что в условиях политической слабости либеральной буржуазии в России социал-демократия должна выполнить миссию руководящей силы революции. Завоевание социал-демократами, полагал он, должно неизбежно привести к социалистическим преобразованиям. Итогом этого процесса стала бы борьба рабочего класса как против буржуазии, так и крестьянства. В этой ситуации, главным условием победы пролетарской революции в экономически и культурно «отсталой» России признавался успех мировой революции, ее победа в передовых капиталистических странах. В октябре 1905 г. вошел в состав Исполнительного комитета, а затем был избран членом Президиума Петербургского Совета Рабочих депутатов. Стал его фактическим руководителем. 26 ноября был арестован председатель Совета, Г.С. Носарь. Исполком избрал Троцкого председателем. 3 декабря 1905 г. был арестован на заседании Петербургского Совета. В тюрьме написал ряд работ с изложением теории «перманентной революции» («Итоги и перспективы», «В защиту партии», «Революция и ее силы»). Осенью 1906 г. своей речью на суде над членами Петербургского Совета произвел широкий резонанс. Был приговорен к пожизненному поселению в Сибирь с лишением всех прав. Был отправлен в с. Обдорское Тобольской губернии, но на пути в ссылку, в феврале 1907 г., совершил побег в Финляндию. В 1907 г. участвовал в V съезде РСДРП. Представлял позицию внефракционных социал-демократов. После съезда поселился в Вене. Участник Штутгартского конгресса II Интернационала. Сотрудничал в органе СДПГ «Die Neue Zeit» (1908 г.). Выпустил книгу «Россия в революции» (1909 г.). Был одним из издателей и редакторов органа внефракционных социал-демократов - газеты «Правда» (Вена, 1908 - 1910 гг.), с января 1910 г. превратившейся в общепартийный орган. Был инициатором партийной конференции в Вене (август 1912 г.), альтернативной Пражской конференции сторонников Ленина. Ее целью было создание блока внефракционных социал-демократов с различными фракциями меньшевиков, большевиков-«примиренцев» и группы «Вперед» (Августовский блок). В 1912 - 1913 гг. был заграничным корреспондентом газеты «Киевская мысль». Автор репортажей о Первой и Второй Балканских войнах, в которых весьма критически отнесся к возвеличиванию борьбы южных славян против Турции. Один из организаторов издания легального социал-демократического журнала «Борьба» (Санкт-Петербург, 1914 г.).

Троцкий за границей

3 августа 1914 г., после начала Первой мировой войны, переехал в Цюрих, затем в Париж. Сотрудничал в социал-демократической газете «Наше слово» (Париж, 1914 - 1916 гг.). С 1915 г. стал ее фактическим редактором. Подверг резкой критике позицию меньшевиков-оборонцев. В своих статьях пропагандировал идею Соединенных Штатов Европы, путь к которой должна была открыть социалистическая революция в ведущих капиталистических странах. Автор лозунга «Ни побед, ни поражений». Участник Циммервальдской конференции (5 - 8 сентября 1915 г.). 14 сентябре 1916 г., после запрета газеты «Наше слово» за антивоенную пропаганду был выслан из Франции. Выехал в Испанию, откуда был выслан на Кубу. 13 сентября 1917 г. прибыл в США. В начале 1917 г. становится одним из редакторов газеты «Новый мир» (Нью-Йорк).

Троцкий и Советская власть

После свержения монархии в России, выехал на родину, но по дороге был арестован в Канаде. Освобожден по требованию Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов после переговоров Временного правительства с послом Великобритании. 4 мая 1917 г. прибыл в Петроград. Вскоре Троцкий становится лидером организации «межрайонцев». Арестован после выступлений в Петрограде 3 - 4 июля. После коллективного вступления «межрайонцев» в РСДРП(б), на ее VI съезде (26 июля - 3 августа) был избран членом ЦК партии. После поражения Корниловского мятежа освобожден в сентябре 1917 г. Приобрел большую популярность среди рабочих, солдат и матросов, часто выступая перед ними на митингах в цирке «Модерн». 25 сентября избран Председателем Петроградского Совета. Также был избран в Предпарламент, возглавив его большевистскую фракцию. Организовал уход большевиков из этого учреждения. Был одним из организаторов и руководителей Октябрьского переворота. Благодаря собственному ораторскому искусству склонил на сторону большевиков гарнизон Петропавловской крепости и другие части Петроградского гарнизона. Делегат II Всероссийского съезда Советов. 8 ноября - 13 марта 1918 г. - народный комиссар по иностранным делам в первом составе Совета Народных Комиссаров. Был инициатором публикации секретных дипломатических документов Российской империи и Временного правительства. Его платформа, предполагавшая выход России из войны в одностороннем порядке и демобилизацию армии без заключения мирного договора, получила поддержку большинства членов ЦК. Во время второго этапа мирных переговоров в Брест-Литовске возглавил делегацию Советской России. Придерживался согласованной с Лениным тактики затягивания переговоров в расчете на подъем революционного движения в Германии. После предъявления Германией ультиматума объявил, в соответствии с решениями ЦК РКП(б) и ВЦИК, что СНК отказывается от заключения мира на предложенных ему невыгодных условиях. Заявил о прекращении войны Россией в одностороннем порядке и демобилизации армии. Автор воззвания СНК «Социалистическое отечество в опасности», написанного в ответ на начавшееся наступление германских войск. Ушел в отставку с поста наркома по иностранным делам, признав поражение своей стратегической линии. При обсуждении вопроса в ЦК, поддержал идею Ленина о немедленном заключении мира. Обеспечил победу его позиции при голосовании 23 февраля, воздержавшись со своими сторонниками. С 14 марта - народный комиссар во военным делам РСФСР. С 28 марта - председатель Высшего военного совета. С 6 сентября председатель Реввоенсовета РСФСР. Стремясь повысить боеспособность Рабоче-Крестьянской Красной армии, ввел единоначалие и активно привлекал на службу офицерство Российской империи. Восстановил комплектование армии за счет всеобщей мобилизации. Вел борьбу с «военной оппозицией», отрицавшей единоначалие в армии и необходимость привлечения на службу «военспецов». В августе 1918 г. сформировал «поезд Предреввоенсовета», в котором ездил по фронтам, осуществляя непосредственный контроль за военными действиями. В ноябре 1919 г. был одним из организаторов обороны Петрограда против белогвардейских войск Юденича. За это в ноябре того же года был награжден орденом Красного знамени. Участвовал в разработке и проведении многих важнейших операций Гражданской войны. Предложил план разгрома Деникина путем наступления Красной армии через Харьков и Донбасс. Вместе с тем кампания, развязанная Троцким против Н. Махно летом 1919 г., стала одной из причин поражения советских войск. Вместе с тем применял жестокие меры в целях укрепления военной дисциплины, среди которых применение расстрелов значительной части бежавших с позиций солдат. Был одним из апологетов «красного террора», защищая этот политический курс в работе «Терроризм и коммунизм» (1920 г.). Гражданская война укрепила влияние Троцкого в партийном и государственном руководстве.

Троцкий является одним из основателей Коминтерна, был автором его Манифеста.

В январе 1920 г. в целях выполнения хозяйственно-экономических задач на местах организовал на основе бывшей 3-й армии РККА Первую трудовую армию. Однако эксперимент не дал ожидаемых результатов и армия была распущена в начале 1922 г. Весной 1920 г. по поручению ЦК разработал тезисы о переходе к мирному хозяйственному строительству, принятые IX съездом РКП(б). В марте 1920 г. выдвинул предложение по замене продразверстки продналогом, отвергнутое Лениным и большинством ЦК. В марте 1920 - апреле 1921 гг. занимал пост наркома путей сообщения. Благодаря чрезвычайным мерам сумел вывести транспортную систему страны из критического состояния. Под влиянием своего опыта выступал за дальнейшее развитие государственной централизации и милитаризации труда. Рассматривал трудовую повинность, мобилизацию рабочей силы, как основную особенность социалистической модели социально-экономического устройства. Стал инициатором дискуссии о профсоюзах, развернувшейся в конце 1920 г. Предлагал превратить профсоюзы в приводные ремни милитаризованной промышленности. Однако потерпел поражение. В 1922 г. в связи с возросшим в партийном руководстве недовольством действиями Сталина, получил предложение Ленина занять пост заместителя председателя СНК, однако отверг его. В конце 1922 г. выступил на стороне Ленина в дискуссии по национальному вопросу, монополии внешней торговли, реорганизации высших партийных органов. С ноября 1923 г. - народный комиссар СССР по военным и морским делам. В 1923 г. в борьбе против Троцкого произошло объединение И.В. Сталина, Г.Е. Зиновьева и Л.Б. Каменева. После ухода Ленина от участия в политической борьбе в марте 1923 г., выступил на страницах «Правды» против бюрократизации руководства партии и политики, направленной на свертывание внутрипартийной демократии. В серии статей «Новый курс» призвал к активизации самодеятельности, коллективной инициативы и критики в партии. Потерпел поражение во внутрипартийной борьбе благодаря интригам Сталина, Зиновьева и Каменева. В мае 1924 г. на XIII съезде РКП(б) потребовал огласить «Завещание Ленина» и в соответствии с ним отстранить Сталина с поста генерального секретаря ЦК. Однако позиция Троцкого была осуждена съездом, как отход от идей В.И. Ленина. Его участие во внутрипартийной борьбы было признано проявлением фракционности.

Закат карьеры

В конце января 1925 г. подал в отставку с постов председателя РВС и наркомвоена. В 1926 г. Троцкий становится одним из лидеров так называемой «объединенной оппозиции» против проводимого Сталиным курса на «построение социализма в одной стране». При этом сам Л. Троцкий не только не отрицал необходимости социалистического строительства, но был одним из главных сторонников проведения индустриализации в СССР. За оппозиционную деятельность в октябре 1926 г. Троцкий был исключен из Политбюро ЦК., в октябре 1927 г. - из состава ЦК, 16 ноября того же года - из партии. В январе 1928 г. был выслан с женой, Н. Седовой, и сыном, Л. Седовым, в Алма-Ату. Вел переписку со своими сторонниками. В январе 1929 г. был выслан за пределы СССР, в Турцию. Жил на о. Принкипо. В июле 1933 г. переехал во Францию, в июне 1935 г. - в Норвегию. В январе 1937 г. получил политическое убежище в Мексике. В феврале 1932 г. был лишен советского гражданства. В период последней эмиграции Троцкого вышли его книги, заложившие основу троцкистского анализа советской общественной модели: «Моя жизнь», «История русской революции», «Сталинская школа фальсификаций», «Преданная революция» (1936 г.). С июля 1929 г. издавал «Бюллетень оппозиции». Подверг критике «бюрократический абсолютизм» в СССР. Категорически отвергал обвинение в том, что Сталин проводил в жизнь идеи левой оппозиции. В 1937 г. участвовал в работе международной конференции, признавшей Московские судебные процессы против бывших лидеров антисталинской внутрипартийной оппозиции фальсифицированными. Террор и бюрократизацию системы управления в СССР Троцкий оценивал, как результаты термидорианского перерождения партии. В 1938 г. стал организатором IV Интернационала. Убит агентом НКВД Р. Меркадером. Сыновья и многие родственники Троцкого также подверглись репрессиям или же были убиты.