ТРИТОН (др.-греч. Τρίτων)

В древнегреческой мифологии морское божество.

Тритон – сын Посейдона и нереиды Амфитриты (у римлян – Нептуна и нимфы Салации), вместе с которыми он пребывает в глубинах моря, его жилище – золотой дом (Hesiod. Theog., 930-933). Тритон в произведениях искусства представляется как в человеческом обличье, так и с рыбьим хвостом вместо ног, он часто изображался с трезубцем, с морской раковиной, а иногда с трубой, с помощью которых он управляет морской стихией (Ovid. Met., I, 331-336). У Вергилия спутник Энея Мизен был сброшен Тритоном в море на скалы, т.к. соперничал с ним в этом искусстве (Aen., VI, 171-174).

Тритон, как правило, играет второстепенную роль в мифах. Некоторые предания рассказывают о Тритоне как божестве одноименного озера в Ливии. На берегах этого озера родилась Афина, откуда он называется Тритогенеей (ее римское соответствие – Минерва Тритония). К этому озеру буря отнесла во время путешествия за золотым руном корабль аргонавтов, Тритон помог им вернуться в открытое море и подарил ком земли, из которого потом появился остров Каллиста (Фера) (Apoll. Rhod., IV, 1551-1586; 1756-1758).

Тритонами также называются морские существа, составляющие свиту Посейдона. Павсаний описывает некоторые изображения тритонов, которые видел сам: с покрытыми чешуей телами, с жабрами за ушами, с хвостами, как у дельфинов (IX, 20, 4; 21, 1).

Иллюстрации :

1. Тритон несет Тесея. Рельеф, терракота. Ок. 470-460 гг. до н.э. Париж, Лувр;

2. Посейдон и Амфитрита в свадебной колеснице, запряженной двумя тритонами. Рельеф. Вторая половина II в. н.э. Мюнхен, Глиптотека;

3. Фонтан Мавр (франмент). Площадь Навона. Рим.

Автор статьи: О.В. Кулишова