ТРИТАГОНИСТ (др.-греч. τριταγωνιστής)

Третий актер в драматическом представлении в древнегреческом театре.

Первого актера ввел Феспид, с которого традиционно начинают историю драматических постановок в Афинах (с 534 г. до н.э.), второго – Эсхил , а третьего – Софокл , младший современник Эсхила (Aristot. Poet., 4, 1449 а 15-18; Vit. Aesch., 15).

Ведущая роль в спектакле принадлежала первому актеру – протагонисту (πρωταγωνιστής), который, по-видимому, сам выбирал второго актера – девтерагониста (δευτεραγωνιστής) и третьего – тритагониста (от др.-греч. τρίτος «третий» и ἀγωνιστής «состязающийся», «борец», ср.: ἀγωνίζομαι «состязаться (на общественных играх, сцене и пр.)». Уже в древности слово «тритагонист» обозначало не только третьего актера, но и актера посредственного (ср. τριταγωνιστέω «играть третью роль», «быть посредственным актером»).

Точно неизвестно, по каким принципам распределялись роли между тремя актерами, однако очевидно, что тритагонисты получали наименее значительные роли. Даже когда были установлены состязания не только для хорегов и драматургов, но и для актеров, они имели в виду только протагонистов, в надписях об итогах состязаний упоминаний о девтерагонистах и тритагонистах нет.

См. также: Актёр, в древнегреческом театр е.

Автор статьи: О.В. Кулишова