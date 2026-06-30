ТРИРЕМА, ТРИЕРА (лат. triremis, от tres ‒ три и remus ‒ весло; др.-греч. τριήρης)

Основной парусно-гребной боевой корабль античности с V в. до н.э. по IV в. н.э.

Длина корабля составляла ок. 40-50 м, ширина – ок. 5 м. Трирема получила свое название от трех рядов весел, каждым из которых управлял один человек. Основное ее оружие – железный, медный или бронзовый таран, находящийся на носу корабля ниже ватерлинии. Гребцы располагались рядами по три человека, каждый ряд имел весла одной длины. Гребцы верхнего ряда назывались транитами (θρανῖται), среднего – месоны (μεσόνεοι) и нижнего – таламиты (θαλαμῖται); скорее всего, весла верхнего ряда были самыми длинными, а нижнего – самыми короткими.

На афинской триере классического времени было 170 гребцов, десять морских пехотинцев, четыре лучника и шестнадцать матросов, всего 200 человек. Современные реконструкции этого типа кораблей показали, что они могли развивать скорость до 9 узлов (16,7 км/ч.). Триера могла идти на одном или двух рядах весел, но это значительно снижало ее скорость. При длительных морских переходах использовались мачты и паруса, но перед боем их, как правило, снимали и оставляли на берегу.

Происхождение триремы неясно, возможно, впервые она появляется в Египте или Финикии в VI в. до н.э., расцвет их применения – V в. до н.э., когда афинянине довели до совершенства умение маневра тарана и обрубания весел вражеского корабля. С середины IV в. до н.э. появляются корабли с 4, 5, 6 и более рядами весел; их основным вооружением был не таран, а метательные орудия и абордажные команды.

Трирема потеряла важность в эллинистическую эпоху, но вернулась в состав римского флота императорского времени. Расходы на строительство и содержание одного корабля в Афинах составляли один талант в год и оплачивались богатыми гражданами в виде литургии – триерархии.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев