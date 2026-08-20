ЛИТАНИЯ

ЛИТАНИЯ - в ка­то­лическом бо­го­слу­же­нии мо­лит­ва о ми­ло­сти и за­ступ­ни­че­ст­ве, об­ра­щён­ная к Хри­сту , Бо­го­ма­те­ри или всем свя­тым.

Ти­по­ло­ги­че­ски близ­ка про­си­тель­ной ек­те­нии вос­точ­но­хри­сти­ан­ской тра­ди­ции. Са­мый ран­ний тип ка­то­лической Литании - так называемая Kyrie - Литания, в ко­то­рой об­щи­на на мо­лит­вы свя­щен­ни­ка от­ве­ча­ет «Kyrie eleison» («Гос­по­ди, по­ми­луй», греч. «Κύριε ἐλέησον»; этот воз­глас и есть крат­чай­шая Литания). Гос­под­ствую­щим ви­дом со вре­ме­нем ста­ла Литания всем свя­тым (Litania omnium san­cto­rum), из­вест­ная в западной Церк­ви с концаV века; её текст, вклю­чаю­щий в том числе ие­рар­хический спи­сок всех обя­за­тель­ных для упо­ми­нания свя­тых, ут­верж­дён ка­то­лической цер­ко­вью в 1570 году (из­ме­нён в 1969). Рас­простра­не­на так­же так называемая Ло­ре­тан­ская Литания пре­свя­той Де­ве Ма­рии (название - от города Ло­ре­то, где она из­на­чаль­но чи­та­лась ка­ж­дую суб­бо­ту; опубликована впер­вые в 1558, одоб­ре­на па­пой Сик­стом V в 1587 году) с про­стой пе­сен­ной ме­ло­ди­ей скорб­но­го ха­рак­те­ра. По­след­няя по вре­ме­ни из одоб­рен­ных Ва­ти­ка­ном - Л. Дра­го­цен­ней­шей Кро­ви Ии­су­са (1960).

С XVI века на тек­сты Литании, и пре­ж­де все­го Ло­ре­тан­ской, соз­да­ва­лись мно­го­го­лос­ные ком­по­зи­ции, час­то с ис­поль­зо­ва­ни­ем хо­ро­вой дек­ла­ма­ции. Ав­то­ром пер­вой та­кой Литании счи­та­ет­ся К. Фес­та (умер 1545; ны­не ав­тор­ст­во Фес­ты ос­па­ри­ва­ет­ся, а са­мо со­чи­не­ние да­ти­ру­ет­ся 1570-ми годами). Литании пи­са­ли Дж. П. да Па­ле­ст­ри­на, О. Лас­со, Т. Л. де Вик­то­рия, К. Пор­та (XVI век), Дж. Габ­рие­ли, М. Пре­то­ри­ус, Г. Шютц, Х. Л. фон Хас­лер, Г. И. фон Би­бер (XVII век), Я. Д. Зе­лен­ка, И. А. Хас­се, К. Ф. Э. Бах, А. Саль­е­ри (XVIII век) и другие круп­ные ком­по­зи­то­ры. В. А. Мо­царт со­чи­нил 2 Ло­ре­тан­ские Литании (KV 109, 195) и 2 Литании Свя­тым Да­рам (KV 125, 243).

Сво­бод­ные музыкально-по­этические пре­тво­ре­ния те­ма­ти­ки Литании на­шли во­пло­ще­ние в XIX веке (например «Ли­та­ния» Ф. Шу­бер­та для го­ло­са и фортепиано на немецком текст И. Яко­би).

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