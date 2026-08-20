ЛИТАНИЯ
ЛИТАНИЯ - в католическом богослужении молитва о милости и заступничестве, обращённая к Христу, Богоматери или всем святым.
Типологически близка просительной ектении восточнохристианской традиции. Самый ранний тип католической Литании - так называемая Kyrie - Литания, в которой община на молитвы священника отвечает «Kyrie eleison» («Господи, помилуй», греч. «Κύριε ἐλέησον»; этот возглас и есть кратчайшая Литания). Господствующим видом со временем стала Литания всем святым (Litania omnium sanctorum), известная в западной Церкви с концаV века; её текст, включающий в том числе иерархический список всех обязательных для упоминания святых, утверждён католической церковью в 1570 году (изменён в 1969). Распространена также так называемая Лоретанская Литания пресвятой Деве Марии (название - от города Лорето, где она изначально читалась каждую субботу; опубликована впервые в 1558, одобрена папой Сикстом V в 1587 году) с простой песенной мелодией скорбного характера. Последняя по времени из одобренных Ватиканом - Л. Драгоценнейшей Крови Иисуса (1960).
С XVI века на тексты Литании, и прежде всего Лоретанской, создавались многоголосные композиции, часто с использованием хоровой декламации. Автором первой такой Литании считается К. Феста (умер 1545; ныне авторство Фесты оспаривается, а само сочинение датируется 1570-ми годами). Литании писали Дж. П. да Палестрина, О. Лассо, Т. Л. де Виктория, К. Порта (XVI век), Дж. Габриели, М. Преториус, Г. Шютц, Х. Л. фон Хаслер, Г. И. фон Бибер (XVII век), Я. Д. Зеленка, И. А. Хассе, К. Ф. Э. Бах, А. Сальери (XVIII век) и другие крупные композиторы. В. А. Моцарт сочинил 2 Лоретанские Литании (KV 109, 195) и 2 Литании Святым Дарам (KV 125, 243).
Свободные музыкально-поэтические претворения тематики Литании нашли воплощение в XIX веке (например «Литания» Ф. Шуберта для голоса и фортепиано на немецком текст И. Якоби).