ТРИОЛЕ ЭЛЬЗА

Писательница и переводчица, лауреат Гонкуровской премии. Сестра Лили Брик .

Ранние годы

Родилась в семье Елены Юльевны Берман и юриста и ценителя искусства Урия Александровича Кагана, в доме которого собирались «сливки» московской интеллигенции. Так же, как и ее старшая сестра Лиля Брик, в раннем детстве получила домашнее образование. Элла свободно говорила на русском, немецком и французском языках. Каган обучалась в частной гимназии, которую окончила с золотой медалью. Затем она поступила в Московский архитектурный институт, который также закончила с отличием. В 1918 г., выйдя замуж за сотрудника французской военной миссии Андре Триоле, Эльза уехала во Францию. Молодожены отправились во Французскую Полинезию, где прожили год. Однако жизнь на экзотическом Таити не пришлась Эльзе по вкусу, и они вернулись во Францию. Вскоре Триоле решили разойтись, хотя формальный развод состоялся значительно позднее. Некоторое время после расставания с Андре Эльза проживала в Лондоне, где работала в архитектурной мастерской. Затем жила в Берлине, где, благодаря развитой издательской деятельности на русском языке, она решила попробовать себя в литературе. Первые опыты в этой области относятся к 1922 г. Этот период в ее жизни отражен в книге Шкловского «Цоо».

Становление

В 1924 г. Эльза вернулась в Париж, где всяческое содействие ей оказал Ф. Леже . Она серьезно занялась литературой. Уже через несколько лет в свет вышли ее романы «На Таити» (1925) и «Земляничка» (1926). В 1928 г. она вышла замуж за французского поэта и прозаика Луи Арагона . После оформления развода Эльза столкнулась с финансовыми трудностями – после нового замужества содержание от бывшего супруга Триоле не поступало. Она подрабатывала тем, что продавала бусы из метлахской плитки собственного изготовления. Её супруг также участвовал в распространении диковинной бижутерии – зачастую по утрам он выходил из дома с нагруженным украшениями чемоданом, чтобы продать оптовым покупателям творения Эльзы. После того как журналист американского издания «Вог» заметил работы Триоле и порекомендовал их домам мод («Шанель», «Скиапарелли» и «Пуарэ»), дела Эльзы пошли в гору. На протяжении всей своей жизни Эльза интересовалась одеждой и украшениями. Она сама разрабатывала дизайн своих нарядов, шила платья и создавала разнообразную бижутерию. Так, ее дарование проявилось в весьма оригинальном подарке Эльзе Скиапарелли: Триоле преподнесла известному модельеру ожерелье из таблеток аспирина. Луи Арагон посвятил увлечению жены следующие стихи:

«Ты сама себе шила наряды свои выходные,

Ты умела дешевые бусы на нитки вязать,

Все шло в дело — клочки, лоскутки, все осколки цветные…

Я глазам не поверил, увидев впервые

Хрустали ледяные, когда ты пошла танцевать».

В 1930-х Триоле сотрудничала с газетой «Ce Soir», в которой вела модную колонку. Параллельно она писала романы, занималась переводами стихов Маяковского и продолжала создавать модные аксессуары. Так, в письме к сестре Лиле в январе 1938 г. Эльза делилась очередной идеей: «Сделала мимоходом несколько моделей бус и сумку для Lucien Lelong. Сумка смешная, прозрачная вся, как из стекла (вечерняя), так, что видно все внутри лежащее, все должно быть красивое! Пудреница, деньги, любовные письма. Я продала „идеи“, первую модель, делать их не буду». Также в этот период Триоле увлеклась созданием коробок для духов. Свой опыт создания украшений и взаимодействия с модными домами Эльза описала в романе «Ожерелья», изданном уже после ее смерти.

В военные годы находилась в оккупированной Франции. Благодаря тому, что именно она познакомила Маяковского с его главной музой – Лилей Брик, а также левым позициям, которых придерживался ее муж, Триоле воспринималась как лояльная Советскому Союзу фигура. Однако в военные годы книги Эльзы не издавались на родине. В результате Триоле стала писать по-французски. Заметным явлением во французской литературе стал ее роман «Авиньонские любовники» (1943), изданном под псевдонимом Лорент Даниэль. За эту повесть в 1944 г. она получила Гонкуровскую премию.

После войны Эльза стала литературной знаменитостью. Ее стали приглашать в СССР и страны соцлагеря, где ее книги издавались большими тиражами. Последний роман Триоле «Соловей умолкает на заре» был опубликован в 1970 г. В июне того же года она скончалась от сердечной недостаточности.