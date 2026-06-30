ТРИНИДАД И ТОБАГО

Тринидáд и Тобáго (Республика Тринидад и Тобаго) — государство на юге Карибского бассейна, в 130 км к югу от Гренады и 11 км к северу от венесуэльского побережья, у устья р. Ориноко. Включает о-ва Тринидад (4768 кв. км), Тобаго (300 кв. км) и ряд мелких. Площадь — 5131 кв. км. Численность населения — 1,406 млн человек (2022; из них на острове Тобаго на 2011 61 тыс. человек), на 2011 35,43 % индийцы, 34,22 % африканцы, 7,66 % индо-африканцы (дугла). Столица — Порт-оф-Спейн. Парламент состоит из Палаты представителей (с 2007 41 депутат) и Сената (31 депутат; назначаются президентом, причем 16 по представлению премьер-министра и 6 — лидера оппозиции). Президент, номинальный глава государства, избирается депутатами Палаты представителей и Сената.

Тринидад заселен с VIII–VII тысячелетия до н. э. К XV в. на островах жили араваки и калинаго (карибы). Х. Колумб открыл Тринидад 31 июля 1493 (название от исп . Trini­dad — «Троица»), Тобаго — 14 августа 1498. К этому времени коренное население островов насчитывало не меньше 20 тыс. человек. В 1525 создана провинция Тринидад, в 1591 объединенная с Гуаяной (см. Венесуэла ) и управлявшаяся аудиенсией Санто-Доминго ( вице-королевство Новая Испания ); с 1739 управление перешло аудиенсии Санта-Фе-де-Богота (вице-королевство Новая Гранада ), а в 1777 — вновь созданному генерал-капитанству Венесуэле (с 1786 аудиенсия Каракас). В 1625 на Тринидаде жило только 24 испанских поселенца, в 1671 — 80. К концу XVII в. монахи-капуцины из Каталонии развернули ряд миссий. 1699 индейцы убили монахов одной из миссий, прихожан и губернатора острова.

За Тобаго соперничали нидерландцы, британцы и французы. В 1654–1659, 1669, 1681, 1686–1690 на острове располагалась колония Курляндии (см. Латвия ). В 1749 Франция и Велико­британия договорились о нейтральном статусе Тобаго, в 1763–1781 остров принадлежал французам, с 1793 — британцам. В 1771 его население составляло 5084 человек (из них 4716 рабов), в 1791 — 15 020 человек (из них 14 710 рабов).

Тринидад занят британцами 18 февраля 1797 и, вместе с Тобаго, окончательно перешел Лондону по Амьенскому мирному договору 25 марта 1802 (объединены в одну колонию в 1889). В 1782 на Тринидаде проживало 2811 человек (из них 2080 араваков и 310 рабов), в 1797 — 17 718 человек (2151 белых, 4476 цветных, 1082 араваков, 10 009 рабов), к 1806 — 30 043 человек (2274 белых, 5401 цветных, 1607 индейцев, 20 761 рабов). Плантационное освоение Тринидада во многом связано с рабовладельцами-французами, бежавшими от гаитянской революции 1791–1804 (см. Гаити ). Когда 1 января 1834 рабство в Британской империи было отменено, на острове было 17 439 рабов — в 18 раз меньше, чем, к примеру, на Ямайке .

После 1845 начался приток иммигрантов-индийцев (в основном индуистов, но также мусульман), которые к 1870 составили уже четверть населения Т. и Т. Всего вплоть до 1917 прибыли около 145 тыс. индийцев, которые сперва возделывали сахар, а затем — какао (жизнь индотринидадцев — тема произведений В. П. Найпола, лауреата Нобелевской премии по литературе 2002).

30 октября 1884 во время шиитского праздника произошли столкновения с британской полицией. Резкое падение цен на сахар и какао в годы экономического кризиса 1929–1930-х вызвало, как и в Карибском бассейне в целом, мощную волну рабочего движения и забастовок.

В 1831 учрежден законодательный совет, который в 1925 стал полностью выборным; всеобщее избирательное право введено в 1946. 3 января 1958 — 31 мая 1962 в составе Вест-Индской федерации (см. в статье Сент-Люсия ). С 31 августа 1962 — независимое государство (население в том году превысило 879 тыс.). 1 августа 1976 Т. и Т. стало республикой, выйдя из Содружества Наций. Премьер-министром в 1962–1981 был историк-марксист Э. Уильямс , лидер Народного национального движения (правящая партия в 1955–1986, 1991–1995, 2001–2010, с 2015). Разворачивавшийся с февраля 1970 уличный протест движения «Власть черным» в апреле 1970 вылился в беспорядки и объявление чрезвычайного положения. В июле 1990, в условиях социально-экономического кризиса, активисты организации черных мусульман «Джамаат аль-Муслимин» захватили в заложники руководство страны; в ходе событий погибло 24 человека. После освобождения участники были амнистированы, а влияние движения постепенно ослабло.

После Второй мировой вой­ны 1939–1945 основа экономики — нефтегазовая отрасль (нефть открыта в 1857, добыча с 1907), которая обеспечивает весьма высокий уровень жизни.

Отделение Вест-Индского университета.

Член ООН, Организации американских государств, ВТО, Карибского сообщества и общего рынка (КАРИКОМ).

Лит. : Morton K. East Indians in Trinidad. A Study of Cultural Persistence. New York, 1961; Williams E. History of the People of Trinidad and Tobago. London, 1964; Yogendra M. K. East Indians in Trinidad. A Study in Minority Politics. Oxford, 1971; Brereton B. Race Relations in Colonial Trinidad, 1870–1900. Cambridge, 1979; Eadem . A History of Modern Trinidad, 1783–1962. Kingston–London, 1982; John A. M. The Plantation Slaves of Trinidad, 1783–1816: A Mathematical and Demographic Enquiry. Cambridge, 1988; Teelucksingh J. Labour and the Decolonization Struggle in Trinidad and Tobago. New York, 2015; Boomert A. The Indigenous Peoples of Trinidad and Tobago from the First Settlers Until Today. Leiden, 2016. А. А. Исэров .