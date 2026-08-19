ТРИДЕНТСКИЙ СОБОР 1545-1549

ТРИДЕНТСКИЙ СОБОР 1545-1549 - XIX-й Вселенский собор (согласно принятому в Римско-католической церкви счету), открылся 13 декабря 1545 года в Триенте (современный Тренто, Италия) при папе Павле III , а закрылся там же 4 декабря 1563 в понтификат Пия IV.

Несмотря на значительные перерывы и многочисленные осложнения, связанные с позициями светских государей и протестантских лидеров, собор достиг свои цели: дать догматические определения традиционных католических доктрин, подвергавшихся нападкам со стороны протестантов, и начать подлинную реформу внутри церкви. Число отцов собора (епископов и других прелатов с правом голоса), участвовавших в его работе, колебалось: на первой сессии присутствовали 34 участника, а на двадцать пятой и последней - 215. Им помогали теологи-консультанты, среди которых были знаменитые доминиканцы Катарино и Сото, иезуиты Лайнес и Сальмерон. На собор были приглашены протестантские богословы, но они отказались принять участие в дебатах. Наиболее важные декреты собора касались первородного греха , оправдания, таинств, индульгенций . Декреты по вопросам дисциплины призваны были пресечь злоупотребления и преодолеть пороки в церкви, вызвавшие протестантский бунт: это относилось к пренебрежению епископами своими обязанностями, обилию бенефициев , нарушению клириками церковной дисциплины и их недостаточной подготовке. Декреты были подтверждены 26 января 1564 года папой Пием IV в булле Benedictus Deus.

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