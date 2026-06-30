ТРИДЕНТСКИЙ СОБОР

В католической церкви — вселенский собор, заседавший в 1545–1547 гг., в 1551–1552 гг. и в 1562–1563 гг. в Триенте и в 1547–1549 гг. в Болонье.

Собор был созван по требованию императора Карла V, который надеялся, что реформа церкви в духе идей соборного движения поможет покончить с Реформацией . Собор начала работу в конце 1545 г., его деятельность открыл папа Павел III. Папская делегация видела своей целью бескомпромиссное отстаивание существовавшей догматики католицизма, укрепление власти папы в церкви и создание условий для успешной Контрреформации.

Делегация Священной Римской империи , напротив, считала допустимыми догматические уступки протестантам ради реформы церкви, искоренении злоупотреблений духовенства. В 1546 г. Павел III решил перенести заседания в Болонью, опасаясь усиления влияния на собор партии императора, войскам которого сопутствовали успехи в Шмалькальденской войне.

Однако немецкое духовенство не покинуло Трент. Из-за раскола собора он фактически не действовал до 1551 г. При Юлии III (1550–1555 гг.) заседания возобновились. Но уже в 1552 г. были снова прерваны из-за стремления некоторых участников утвердить супрематию собора над папой.

В 1562 г., в понтификат Пия IV (1559–1565 гг.). Тридентский собор снова начала работу. Верх одержала папская партия, которая отказывалась идти на какие-либо уступки протестантам. Была укреплена дисциплина в церкви, подтверждено главенство папы над собором.

Для восстановления католического духовенства епископам было разрешено создавать семинарии для подготовки священников, была усилена дисциплина в монашеских орденах, а также созданы постоянные кардинальские конгрегации. Одна из которых ведала «Индексом запрещенных книг» и препятствовала их распространению. В 1564 г. было опубликовано Тридентское исповедание веры, подводившее итоги собора. Позже оно стало обязательным для всех католиков.

Исторические источники:

Monumentorum ad historiam Concilii Tridentini illustrandam spectantium amplissima collectio, ed. J. Le Plat, v. 1-7, Louvain, 1781-87;

Concilium Tridentinum. Diariorum, actorum... nova collectio, v. 1-13, Freiburg, 1901-37.

Иллюстрации:

Заседание собора.