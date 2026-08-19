ТРИДЕНТСКИЙ CОБОР

Тридéнтский cобóр ( лат. Concilium Tridentinum) — ΧΙΧ вселенский собор Католической церкви, проходивший с перерывами в 1545–1563. Созван для устранения религиозной смуты, вызванной Реформацией , и проведения церковных реформ, но в результате закрепил различия между Католической церковью и протестантскими деноминациями.

Предложение созвать вселенский собор, с которым выступал М. Лютер , а затем и власти Священной Римской империи , первоначально вызывало сопротивление папского престола и французского короля Франциска I . Подготовительные работы начал папа Павел III (1534–1549). Т. с. открылся 13 декабря 1545, за 18 лет состоялось 25 сессий. Заседаниями руководили папские легаты, которые получали указания из Рима. Европейские государи могли влиять на работу собора через своих посланников. Ключевую роль играл секретариат Т. с. Выбор г. Тренто ( лат. Tridentum, Тридент) стал компромиссом между желанием папы провести собор в Италии и намерением императора сделать это на имперских землях в расчете на участие немецких протестантов. Попытка папских легатов перенести заседания в подконтрольную папе Болонью под предлогом эпидемии чумы вызвала раскол участников и завершилась неудачей (1547–1548). Папа Юлий III (1550–1555) возобновил заседания в Тренто, император Карл V Габсбург прислал делегатов от протестантских княжеств, которые представили свое исповедание веры. Однако работа Т. с. была приостановлена из-за военных действий в империи и возобновилась только при Пии IV (1559–1565): заседания открылись в Тренто 18 января 1562. Дискуссия о необходимости пребывания епископов в епархиях вызвала настолько острые разногласия, что после принятия компромиссного решения работа собора была завершена 5 декабря 1563. Все постановления Т. с. утверждены буллой «Benedictus Dominus» (26 января 1564).

Участники Т. с. намеревались решить серьезные богословские вопросы, отвечая на тезисы протестантских теологов. Те положения веры, которые не подвергались нападкам протестантов, почти не фигурировали в обсуждениях. Рассматривая протестантский тезис «sola Scriptura» (см. в ст. Протестантизм ), Т. с. признал источником Откровения не только Писание, но и Предание церкви; определил число канонических книг Писания; признал пригодным для богословской аргументации существующий латинский текст Библии («Вульгату») (4-я сессия, 8 апреля 1546), при этом не было вынесено определение по вопросу возможности переводов Писания на современные языки. Длительные дискуссии вызвали вопросы о первородном грехе и оправдании, которые почти не затрагивались более ранними соборами. Участники Т. с. заняли традиционную для католического богословия позицию, подчеркнув важность в оправдании человека как благодати Божией, так и усилий самого человека («Декрет об оправдании»). Начиная с 7-й сессии (3 марта 1547) почти вся богословская работа Т. с. сосредоточилась вокруг таинств: было утверждено их традиционное число — семь, определено, что таинства действительны сами по себе, a не в силу веры принимающего. «Декрет о Евхаристии», принятый на 13-й сессии (11 октября 1551), признал реальное, сущностное присутствие Христа в евхаристическом хлебе и вине; утвердил учение о «пресуществлении» ( лат. transsubstantiatio). Полемизируя с протестантской концепцией всеобщего священства, в «Декрете о таинстве рукоположения» Т. с. утвердил представление об иерархическом характере церкви, но не дал ясного определения папской власти (23-я сессия, 15 июля 1553). На последних заседаниях Т. с. подтвердил учение о чистилище, почитание святых, мощей и икон (25-я сессия, 3–4 декабря 1563).

Новизна дисциплинарных постановлений Т. с. заключалась в более строгой регламентации прежних норм и заботе о контроле за их исполнением. Епископы и все священство должны были находиться на месте своего служения и проповедовать пастве. Одно из важнейших дисциплинарных распоряжений Т. с. касалось создания постоянных семинарий для подготовки духовенства. Было ограничено право патроната светских лиц над церквами. На 24-й сессии (11 ноября 1563) Т. с. регламентировал процедуру назначения епископов, предписал регулярно проводить епархиальные синоды и епископские визитации. На той же сессии было рассмотрено таинство брака, тайные браки объявлялись недействительными. Т. с. стремился укрепить основы церковной организации, поднять престиж епископа в епархии и настоятеля в приходе, напомнить о важности пастырского служения. В пользу епископской юрисдикции были сокращены права кафедральных капитулов и даже монашеских орденов.

Исключительное право толкования решений Т. с. было оставлено за папским престолом, которому собор поручил издать «Индекс запрещенных книг», катехизис с изложением основ христианской веры и новые богослужебные книги (бревиарий и миссал). В Риме была создана Конгрегация по исполнению и толкованию постановлений Т. с. (1564). В 1565 папа Пий IV опубликовал «Символ веры Т. с.». Новый «Индекс запрещенных книг» был утвержден в 1564, «Катехизис Т. с.» опубликован в 1566 папой Пием V. В 1564 был издан «Римский Бревиарий», в 1570 — «Римский Миссал»; в 1590 и 1592 последовали два исправленных издания Библии. В рамках централизации церковной жизни поместные соборы, которые должны были воплощать в жизнь решения Т. с., посылали все свои акты на утверждение в Рим. Католическим государям вменялось в обязанность принять решения Т. с. и способствовать их исполнению. Однако лишь некоторые государства приняли их без всяких ограничений (Речь Посполита, итальянские государства), с ограничениями — Испания и католическая часть Швейцарии; Франция и Священная Римская империя не придали решениям Т. с. силу закона. Несмотря на ограниченный успех реформ и неудачу в воссоздании церковного единства, Т. с. составил эпоху в истории Католической церкви и всей Европы.

Ист .: Concilium Tridentinum. Dia­r­iorum, actorum, epistularum, tractatuum nova collectio. 13 t. Friburgi Brisgoviae, 1901–2001; Тридентский Собор. Каноны и декреты / Пер. с лат. Е. М. Розенблюма, И. И. Аникь­ева. СПб., 2019.

Лит .: Cristiani L . L’Еglise à l’époque du concile de Trente. Paris, 1948; Jedin H . Geschichte des Konzils von Trient. 4 Bde. Freiburg im Breisgau, 1949–1975; Trent and Beyond: The Council, Other Powers, Other Cultures / Ed. M. Catto, A. Prosperi. Turnhout, 2018; Аникьев И. И. Исторический очерк Тридентского Собора // Тридентский Собор. Каноны и декреты. СПб., 2019. C. 9–22; The Cambridge Companion to the Council of Trent / Ed. N. H. Minnich. Cambridge, 2023. И. И. Аникьев .