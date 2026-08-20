ТРИДЦАТИЛЕТНЯЯ ВОЙНА 1618—1648
Тридцатилéтняя войнá 1618—1648 (нем. Dreißigjähriger Krieg) — общеевропейский конфликт между блоком испанских и австрийских Габсбургов, поддержанных папством, Речью Посполитой и некоторыми немецкими князьями, и антигабсбургской коалицией, возглавляемой Швецией и Францией. Т. в. традиционно делят на 4 периода: первый — чешский (1618–1623), второй — датский (1625–1629), третий — шведский (1630–1635), четвертый — франко-шведский (1635–1648). Военные действия в основном проходили в немецких княжествах. Термин «Т. в.» был дан современниками, которые воспринимали ее как единый конфликт.
Предпосылкой Т. в. стало конфессиональное противостояние в Священной Римской империи, однако ее масштабность определялась многообразием причин, приведших к ней. Важную роль играли постоянные разногласия между императором и имперскими сословиями, социальные и экономические противоречия, обострившиеся в начале XVII в. под влиянием «всеобщего кризиса».
Первый, чешский, период Т. в. начался с Пражской дефенестрации 1618, ставшей ответом на конфессиональные и национальные притеснения в Богемии со стороны императора Маттиаса Габсбурга (1612–1619). Восставшие чехи выбросили из окна дворца в Пражском граде трех имперских чиновников, таким образом по существовавшей в Богемии традиции выразив свой протест против политики императора. Осенью 1618 армия Католической лиги 1609 начала военные действия против чешских повстанцев. Чехи провозгласили своим королем Фридриха V Пфальцского. 8 ноября 1620 состоялось решающее сражение при Белой Горе близ Праги. Католики одержали победу над протестантами. Фридрих V лишился всех своих владений и титула курфюрста, который перешел Максимилиану Баварскому, главному руководителю Католической лиги. Практически с самого начала война превратилась в общеевропейскую борьбу, на помощь императору пришли испанские войска.
Второй, датский, период Т. в. начался, когда страх перед рекатолизацией заставил северонемецких князей принять помощь от датского короля Кристиана IV, который решил вступить в военное противостояние в империи под предлогом борьбы за интересы протестантизма. Геостратегические задачи Дании были связаны со стремлением укрепления на Балтике. Положение императора Фердинанда II Габсбурга осложнялось наступлением противников Габсбургов на юге и западе империи. Испанские союзники были поглощены борьбой с Республикой Соединенных провинций, а в итальянских регионах активизировалась направленная против империи франко-савойская коалиция. Он принял предложение А. фон Валленштейна о создании армии, которая будет содержать себя сама за счет населения занятых ею территорий. Немецкие протестанты и Кристиан IV потерпели от Валленштейна ряд поражений. Преследуя датчан, он захватил части курфюршества Бранденбург, Померанию и герцогство Мекленбург. После битвы при Вольгасте в 1628 Кристиан IV подписал 22 мая Любекский мир 1629. Важнейшим следствием побед Валленштейна для внутриимперской политики стало издание Реституционного эдикта в 1629. Им фактически сводились на нет завоевания протестантов и частично восстанавливались права Католической церкви в империи.
В ходе третьего, шведского, периода Т. в. в 1630 под предлогом защиты прав немецких протестантов в войну вступил шведский король Густав II Адольф. Стремясь ослабить позиции шведов и их союзников в империи, генерал И. Тилли в 1631 осадил город Магдебург, важнейший стратегический и духовный центр немецкого протестантизма. Захватив город, имперские войска подвергли его беспрецедентно жестокому разорению. Это изменило соотношение сил в Европе. На стороне Густава II Адольфа выступила Республика Соединенных провинций и курфюрст Саксонии Иоганн Георг I, который прежде стремился к компромиссу с императором. Шведско-саксонское войско в 1631 разбило армию Тилли в битве при Брейтенфельде. В 1632 Густав II Адольф вторгся в Баварию и захватил ее столицу Мюнхен. Однако в битве при Лютцене 16 ноября 1632 шведский король погиб, что заметно ослабило шведскую армию. В битве при Нёрдлингене в сентябре 1634 шведско-саксонская армия была разбита имперскими войсками. Поражение вынудило Саксонию выйти из антигабсбургской коалиции. Она заключила с императором Пражский мир 1635, в котором были зафиксированы взаимные уступки католиков и протестантов империи.
Для сохранения под своим контролем переданных ему в начале 1630-х шведами территорий в Вестфалии, ландграф Гессен-Касселя Вильгельм V вступил в 1635 в союз с Францией. Начался 4-й, франко-шведский, этап Т. в., который традиционно характеризуется наивысшим разложением армий, бесконечными грабежами мирного населения. В 1637 умер Фердинанд II, императорская корона перешла к его сыну Фердинанду III Габсбургу. В 1641 в Гамбурге начались переговоры между представителями Франции, Швеции и империи. Итогом стал Гамбургский прелиминарный мир. На дальнейший расклад сил повлияли смерть руководителя французской внешней политики кардинала Ришелье в 1642 и поражение Испании от Франции в битве при Рокруа в 1643.
Вестфальский мир 1648 положил конец Т. в. В конгрессе принимали участие все ведущие европейские страны. Он заложил основы первой системы международных отношений, основанной на принципах государственного суверенитета и баланса сил.
Т. в. считается одним из самых кровопролитных конфликтов в Европе в Новое время. Точных данных о потерях в годы войны нет. Она привела к постоянным внутренним миграциям, разорвала традиционные экономические связи. Регионы Сев.-Вост., Центральной, Юго-Зап. и Южн. Германии, Силезия, Моравия и Богемия восстанавливали свой хозяйственный и демографический потенциал несколько десятилетий. Тем не менее, во время Т. в. активно развивалась культура немецкого барокко. Интернационализация Т. в. способствовала становлению немецкой национальной идеи.
Лит.: Поршнев Б. Ф. Тридцатилетняя война и вступление в нее Швеции и Московского государства. М., 1976; Kampmann Ch. Europa und das Reich im Dreißigjährigen Krieg. Stuttgart, 2008; Wilson P. H. Europe’s Tragedy: A History of the Thirty Years War. London, 2010; Кризис и трагедия континента. Тридцатилетняя война (1618–1648) в событиях и коллективной памяти Европы / Под ред. Ю. Е. Ивонина и Л. И. Ивониной. М., 2016; Прокопьев А. Ю. Тридцатилетняя война. СПб., 2020. А. В. Лазарева.