ТРИДЦАТЬ ТИРАНОВ (др.-греч. οἱ τριάκοντα τύραννοι)

Проспартанские олигархи, правившие Афинами после поражения в Пелопоннесской войне с 404 по 403 гг. до н.э.

Воцарение Тридцати произошло по требованию спартанского военачальника Лисандра : после его выступления на афинской экклесии был принят декрет Драконтида о назначении тридцати человек для пересмотра законодательства в духе «законов предков». Эта законодательная комиссия и стала правительством Тридцати тиранов; в неё вошли, в том числе, члены олигархических гетерий; ряд бывших изгнанников, вынужденных покинуть Афины после свержения олигархического правительства Четырехсот в 410 г. до н.э., как софист Критий. Последний стал фактическим главой Тридцати. Полный список приводится у Ксенофонта : отметим второго по значению среди Тридцати – Харикла, а также авторитетного политика Ферамена , заключавшего «Фераменов мир» со Спартой. Тираны избрали себе в помощники одиннадцать стражей тюрьмы, десятерых правителей Пирея и для осуществления карательных функций – триста биченосцев (μαστιγοφόρους).

Еще в самом начале правления Тридцати Советом были осуждены на смерть арестованные ранее стратеги и таксиархи, возражавшие против заключения Фераменом мира на спартанских условиях. Были также арестованы и казнены те, о которых было известно, что они промышляют сикофантией, – пожалуй, эта единственная мера Тридцати, вызвавшая всеобщее одобрение. Тираны отменили ограничения власти Ареопага, введенные Эфиальтом; деятельность народного суда (гелиэи) была прекращена. Суд происходил теперь в Совете, где председательствовали Тридцать, решение принималось открытым голосованием. Новые правители Афин запретили преподавать искусство слова – по уверению Ксенофонта, этот закон внес Критий из ненависти к Сократу.

Правители составили список из трех тысяч граждан, допущенных к участию в управлении полисом: они могли носить оружие и избираться на должности, им был открыт доступ в город (тираны закрыли его для всех прочих); нахождение в списке давало определенные гарантии безопасности. Один из законов, принятых тиранами, предоставлял им право приговаривать к смерти любого афинянина, чье имя не было внесено в список Трех тысяч. И не только «невнесенных» – как видно на примере одной из самых известных жертв террора, члена правительства Тридцати «умеренного» Ферамена. Сначала он предстал перед Советом, но когда Критий засомневался в вердикте буле, он самолично вычеркнул своего бывшего товарища из списка граждан, и Ферамен был осужден на смерть. Согласно другому циничному и жестокому закону, принятому тиранами, каждый из них мог арестовать одного метека, убить его и присвоить имущество казненного.

Репрессии тиранов затронули многих афинян – не только активных сторонников демократического строя, но и обычных обывателей, павших жертвой личной вражды или своего богатства, которое становилось добычей доносчиков и правителей города: о том, что «многие были казнены ради денег», свидетельствует Ксенофонт и другие авторы. По словам Аристотеля, во время репрессий уничтожено было не менее 1500 человек (5% населения), несколько тысяч бежало – и это после тяжелых потерь, понесенных в изнурительной войне. Не мудрено, что вскоре Тираны вызвали к себе дружную ненависть. Изгнанники – сторонники демократии – во главе с Фрасибулом заняли крепость Филу, куда стекались недовольные. Наступавшие из Филы взяли Пирей и гавань Мунихию; Критий выступил навстречу с войском и лично повел его в атаку – в этом бою лидер Тридцати погиб. Те из Трех тысяч, кто остался в Афинах, объявили о низложении Тридцати и избрании Совета десяти; через некоторое время при посредничестве спартанского царя Павсания Пирейская и Городская партии достигли соглашения, была объявлена амнистия, уважение права собственности и законов и т.п. Часть непримиримых или особо запятнавших себя во время правления Тридцати удалились в Элевсин, где некоторое время существовало их квазигосударство. Демократия в Афинах была восстановлена во время архонтства Эвклида (403/2 г. до н.э.), а в 401 г. до н.э. произошло воссоединение с Элевсином.

Исторические источники:

Лисий. Речи. XII, XXV;

Ксенофонт. Греческая история. II; Меморабилии, I;

Платон. Апология Сократа; Письма, VII;

Аристотель. Афинская полития, XII – XIV;

Исократ. Речи, XVIII;

Диодор. Историческая библиотека, XIV.

Автор статьи: Т.В. Кудрявцева