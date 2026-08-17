ТРИБУНЫ ПЛЕБЕЙСКИЕ

ТРИБУНЫ ПЛЕБЕЙСКИЕ (лат. Tribuni plebis) - плебейские должностные лица, учрежденные после первой сецессии плебеев (494 год до н.э.), призванные защищать плебеев от произвола патрицианских магистратов.

Никто из патрициев не мог претендовать на эту должность. Личность трибуна признавалась священной (sacrosanctus) и вследствие этого неприкосновенной. Первоначально трибунов избиралось 2, затем 5 и, наконец, к 449 г. до н. э. – 10. Существуют две основных точки зрения по вопросу о происхождении этого института. Первая связывает плебейский трибунат с сельскими трибами, на основании того, что в 495 г. до н.э., по всей видимости, произошло увеличение числа сельских триб (Liv., II, 21, 7), а уже в следующем году – учреждение трибуната. Согласно другой точке зрения плебейский трибунат происходит из военного трибуната (tribuni militum), и первые трибуны были избраны плебсом в качестве его военных руководителей. Выборы плебейских трибунов проходили в собраниях плебса по трибам (concilia plebis). Власть трибунов ограничивалась пределами города, но они могли созывать плебс на его собрания, обладали правом законодательной инициативы и, наконец, могли призывать к суду граждан и даже заключать под стражу других магистратов. Наиболее важным полномочием плебейских трибунов стало практически неограниченное право вето (ius intercessionis) на решения любых других магистратов, законы, сенатус-консульты и даже результаты выборов (лишь власть диктатора не подпадала под трибунское вето).

Трибуны постепенно были признаны патрициями в качестве должностных лиц, равноправных с патрицианскими магистратами (в соответствии с плебисцитом Атиния, точная дата которого неизвестна, трибуны по сложении своих полномочий становились членами сената – Gell. N.A., XIV, 8, 2), и в течение IV-III вв. до н. э. нередко использовались сенатом для контроля над другими магистратами. Однако начиная с середины II в. до н. э. трибунат вновь стал приобретать революционный характер, поскольку трибуны стали напрямую обращаться к народному собранию и была введена процедура тайного голосования (139 и 137 гг. до н. э.). Законодательство братьев Гракхов на некоторое время сделало трибунат основным инструментом борьбы против сената. Сулла серьезным образом ограничил законодательные и судебные полномочия трибунов, а также их право вето. В 70 г. до н. э. трибунская власть была восстановлена в полном объеме, но прежнего влияния уже не имела, и в дальнейшем была использована в качестве одного из важнейших компонентов императорской власти.

Август, начиная с 23 г. до н. э. получил пожизненную трибунскую власть, а сам плебейский трибунат превратился в одну из почетных должностей для выходцев из плебейских семей, делавших карьеру во времена Империи.

Автор статьи: А.В. Васильев