ТРИБУН

Трибýн ( лат. tribunus) — название ряда должностей в Древнем Риме . Первоначально Т. — начальник трибы, территориального и избирательного округа. В царскую эпоху существовала должность Т. целеров, главы царской охраны. Важнейшими Т. были народные и военные. Должность народных Т. (tribuni plebis) появилась после первой сецессии 494 до н. э., в 457 до н. э. они составляли коллегию из 10 человек, имели право созывать народное собрание, постановления которого после 287 до н. э. имели статус закона. Полномочия народных Т. были сокращены Суллой , в эпоху империи эта должность стала формальной. Военные Т. (tribuni militum) с 362 до н. э. избирались ежегодно вместе с магистратами, они командовали частями римской армии. В каждом легионе было 6 военных Т., помимо них существовали также другие Т. — офицеры среднего звена (например, Т. когорты). Военные Т. с консульской властью (так называемые консулярные Т.; tribuni militum consulare potestate) избирались в 444–367 до н. э. числом от трех человек и выше вместо консулов, должность была упразднена по закону Лициния–Секстия . Наиболее спорна история должности Т.-эрариев, вероятно, ее происхождение было связано с необходимостью выплачивать жалование солдатам. В эпоху Поздней республики Т.-эрарии составляли судейскую декурию и были представителями плебеев.

Лит. : Mommsen Th. Römisches Staatsrecht. Vol. 1–3. Leipzig, 1887–1888; Дементьева В. В. Римская магистратура военных трибунов с консульской властью. М., 2000. М. Н. Кириллова.