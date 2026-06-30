ТРИБУЦ Владимир Филиппович

Советский военачальник, адмирал (1943 г.).

Родился в Петербурге в семье служащего. Учился в трехклассной школе и Петровском высшем начальном училище. В 1914 г. поступил в Петроградскую военно-фельдшерскую школу (окончил в 1917 г.). В качестве медработника попал на флот. В советском ВМФ с 1918 г. Участник Гражданской войны в составе Астраханской и Волжско-Каспийской военных флотилий. После войны служил в морских силах Каспийского моря. Затем учился, получил хорошее военно-морское образование. Окончил в 1926 г. Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе и Военно-морскую академию (1932 г.). В 1928 г. вступил в ВКП(б). В 19261929 и 1932-1939 гг. В. Ф. Трибуц служил на различных должностях на линейных кораблях «Парижская Коммуна» и «Марат» Балтийского флота. Был командиром эсминца «Яков Свердлов», вывел его в лучшие среди кораблей подобного класса на Балтийском флоте. С декабря 1936 г. — начальник отдела штаба, с февраля 1938 г. по апрель 1939 г.— начальник штаба Краснознаменного Балтийского флота. С апреля 1939 г. по 1947 г.— командующий Краснознаменным Балтийским флотом (КБФ). Таким образом, до начала Великой Отечественной войны В. Ф. Трибуц прошел основательную школу командной и штабной флотской работы. В июне 1941 г.— вице-адмирал. Основные силы КБФ к началу войны базировались на Таллин и Ригу. 22 июня 1941 г. КБФ встретил в готовности № 1, но отступление сухопутных сил в Прибалтике серьезно осложнило его положение. КБФ пришлось действовать на разобщенных направлениях при господстве авиации противника в воздухе и серьезной минной опасности. Главными задачами КБФ и его командующего стали оборона военно-морских баз и содействие войскам Северо-Западного, Северного, затем Ленинградского фронтов. Упорно оборонялись Таллин, острова Моонзундского архипелага и военно-морская база на полуострове Ханко. Бомбардировщики КБФ первыми нанесли удары по Берлину (августсентябрь 1941 г.). При переходе кораблей КБФ из Таллина в Кронштадт в конце августа 1941 г. флот понес значительные потери, но сумел прорваться к своей надежной военно-морской базе. В 1941-1944 гг. возглавляемый В. Ф. Трибуцем КБФ сыграл существенную роль на всех этапах битвы за Ленинград. Корабли флота вели эффективную контрбатарейную борьбу с артиллерией противника, обстреливавшей город. Более 100 тыс. моряков сражались в сухопутных частях Ленинградского фронта. Авиация флота защищала Ленинград с воздуха. Ладожская флотилия, входившая в состав КБФ, обеспечивала транспортные связи Ленинграда с «Большой землей». По мере развертывания боевых действий росли опыт и оперативно-стратегическое мастерство В. Ф. Трибуца. В 1943 г. ему было присвоено звание адмирал. Он принимал участие в разработке и осуществлении операций по взаимодействию сил флота с сухопутными войсками в ходе прорыва блокады Ленинграда (январь 1943 г.), полной ликвидации блокады (январь 1944 г.). Существенную роль КБФ сыграл в Выборгской, Свирско-Петрозаводской наступательных операциях и Моонзундской десантной операции (все — 1944 г.). Под командованием В. Ф. Трибуца КБФ участвовал в разгроме противника в Прибалтике (1944 г.), Восточной Пруссии (1944-1945 гг.), Восточной Померании (1945 г.). После окончания войны В. Ф. Трибуц служил заместителем командующего войсками на Дальнем Востоке по ВМС (1947-1948 гг.), начальником Гидрографического управления ВМС (1949-1960 гг.), преподавал в Военной академии Генштаба, был адмиралом-инспектором ВМФ. В 1972 г. стал доктором исторических наук. Написал ряд научных и мемуарных работ.