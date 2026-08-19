ТРИАНОНСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР

Трианóнский ми́рный договóр — соглашение между Венгрией, как одной из правопреемниц Австро-Венгрии, и державами-победительницами в Первой мировой вой­не 1914–1918 . Подписан в Версале 4 июня 1920 во дворце Большой Трианон, ратифицирован венгерским парламентом 15 ноября 1920, вступил в силу 26 июля 1921. Юридически оформил положение, сложившееся вследствие распада полиэтничного Королевства Венгрия. Состоял из 14 частей, 364 статей. По Т. м. д. Венгрия уступила Румынии Трансильванию и ряд других территорий (более 100 тыс. кв. км), Королевству СХС — Хорватию и Воеводину (Венгрия лишилась выхода к морю и прав на порт Риека); Чехословакии — северные и северо-восточные комитаты (ныне территория Словакии и Закарпатской Украины). Австрия получила земли, составившие ее провинцию Бургенланд (вопрос о принадлежности г. Шопрон был решен в пользу Венгрии на основе плебисцита в декабре 1921). Территория Венгрии сократилась с 325 тыс. до 93 тыс. кв. км, население уменьшилось с 18,2 млн до 7,6 млн человек, за пределами венгерского государства оказалось 3,2 млн венгров.

Т. м. д. ограничил численность армии, производство вооружений, нарушил систему экономических связей в Дунайско-Карпатском регионе, на Венгрию были наложены репарации. Стремление к ревизии Т. м. д. стало магистральным направлением внешней политики режима М. Хорти , что сближало Венгрию с нацистской Германией. При поддержке Германии была проведена частичная ревизия Т. м. д. (посредством Венских арбитражей 1938 и 1940 возвращены Южн. Словакия и Сев. Трансильвания, оккупированы Закарпатская Украина и в 1941 Воеводина). Парижские мирные договоры 1947 подтвердили, с незначительной корректировкой, границы Венгрии, установленные Т. м. д.

Ист. : Трианонский мирный договор. М., 1926 .Лит

Лит .: Romsics I. A trianoni békeszerződés. Budapest, 2001; Trianon / Ed. by Zeidler M. Budapest, 2003; Аблонци Б . Трианонский мирный договор 1920 года. Факты, легенды, домыслы. М.–СПб., 2020. А. С. Стыкалин.