МИРНЫЙ ДОГОВОР

МИРНЫЙ ДОГОВОР - ме­ж­ду­народный до­го­вор, за­кре­п­ляю­щий пре­кра­ще­ние со­стоя­ния вой­ны ме­ж­ду до­го­ва­ри­ваю­щи­ми­ся сто­ро­на­ми.

По­ми­мо главного во­про­са - за­креп­ле­ния во­ли сто­рон об окон­ча­нии вой­ны - ре­ша­ет многие другие во­про­сы (ус­ло­вия и по­ря­док пре­кра­ще­ния во­енных опе­ра­ций на всём те­ат­ре вой­ны, от­во­да войск, ос­во­бо­ж­де­ния тер­ри­то­рий, ре­па­ра­ций и ре­сти­ту­ций и т. д.). Мо­жет быть двух- и мно­го­сто­рон­ним, об­щим или се­па­рат­ным. В XVIII-XIX веках прак­ти­ко­ва­лись пре­ли­ми­нар­ные мирные договоры - пред­ва­ри­тель­ные фор­маль­ные со­гла­ше­ния ме­ж­ду воюю­щи­ми го­су­дар­ст­ва­ми от­но­си­тель­но пре­кра­ще­ния во­енных дей­ст­вий и за­клю­че­ния окон­ча­тель­но­го мирного ддоговора; в современных ме­ж­ду­народных от­но­ше­ни­ях вме­сто них за­клю­ча­ют­ся со­гла­ше­ния о ка­пи­ту­ля­ции или пе­ре­ми­рии.

Смотрите так­же До­го­вор ме­ж­ду­на­род­ный .

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