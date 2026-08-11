ТРИАНДАФИЛЛОВ ВЛАДИМИР КИРИАКОВИЧ

Выдающийся советский военный теоретик, один из создателей теории глубоких операций.

Владимир Триандафиллов, грек по национальности, родился в Карсской области на границе с Турцией. В 1914 году он окончил Закавказскую учительскую семинарию, после чего был призван в армию и принял участие в Первой мировой войне на Юго-Западном фронте. В 1915 году он окончил 2-ю Московскую школу прапорщиков, после чего вернулся на Юго-западный фронт уже в качестве офицера. Служба его проходила в 6-м финляндском стрелковом полку, которым командовал другой выдающийся военный теоретик А.А. Свечин.

Хотя Февральскую революцию 1917 года Триандафиллов встретил в чине штабс-капитана, он не принадлежал к кадровому офицерству царского времени ни формально, ни по духу. В мае 1917 года Триандафиллов вступил в партию эсеров и с готовностью окунулся в революционные события. 28 октября 1917 года солдаты избрали его командиром 6-го финляндского стрелкового полка. Полк захватил штаб 7-й армии, после чего Триандафиллов был выдвинут на пост командующего этой армией.

Летом 1918 года Триандафиллов был призван в Красную армию. Он принял участие в боях на Урале против войск атамана Дутова и на Южном фронте против армий Деникина и Врангеля. В мае 1919 года Триандафиллова приняли в партию большевиков, после чего он был командирован в Военную академию РККА. Учебу ему приходилось совмещать с участием в боевых действиях, поэтому окончание академии состоялось только в 1923 году. Талантливого ученика заметил тогдашний руководитель Академии М.Н. Тухачевский, старавшийся опереться на молодые кадры в противовес старым царским генштабистам.

После окончания Военной академии 30-летний командир Триандафиллов начал работать в Штабе РККА, став в 1925 году начальником Первого (оперативного) управления. В 1928 году он стал заместителем начальника штаба РККА Б.М. Шапошникова.

В 1920-е годы Триандафиллов заявил о себе как военном писателе, опубликовав несколько военно-исторических работ по Гражданской войне. В дальнейших работах он стал отходить от военной истории к обобщениям, в которых вырабатывался его научный стиль. Триандафиллов избегал абстрактности и отвлеченности, стараясь основывать свои суждения на цифрах и фактах. Его книга «Характер операций современных армий» (1929) стала важной вехой в истории становления советской военной мысли.

На рубеже 1920-1930-х годов в Советском Союзе начала проводиться политика индустриализации, которая должна была создать мощную промышленную базу для армии. Возникал вопрос об использовании новой техники в боевых условиях. Ряд советских военачальников, среди них и Триандафиллов, разработали концепцию глубоких операций, которая должна была стать новой военной доктриной Красной армии.

В 1931 году Триандафиллов составил доклад, в котором проводились основные начала теории глубоких операций. Доклад констатировал, что новые виды вооружений, такие как авиация, танки, дальнобойная артиллерия и воздушно-десантные войска, позволяют теперь производить атаку сразу на всю глубину обороны неприятеля, а не только на первый эшелон его оборонительных построений. Именно такой глубокий удар должен позволить избежать позиционного тупика, сдерживавшего развитие операций во время Первой мировой войны. Доклад был рассмотрен верховным командованием Красной армии, дополнен и передан в Реввоенсовет весной 1931 года. Началась разработка инструкций по ведению наступления в духе глубоких операций. В 1933 году Наркомат военных и морских дел принял «Временные указания по организации глубокого боя», переработанные к 1935 году в официальную инструкцию.

Однако Триандафиллов не дожил до этого. Он трагически погиб в авиакатастрофе 12 июля 1931 года. Самолет АНТ-9 с военной делегацией, в которую входил Триандафиллов, предпринял полет в сложных погодных условиях, зацепил верхушки деревьев и разбился. Все находящиеся на борту люди погибли. Триандафиллов удостоился чести быть похороненным в Кремлевской стене.

Сочинения:

Характер операций современных армий (1929)