ТРИАЛЕТСКАЯ КУЛЬТУРА

Археологическая культура среднего бронзового века Закавказья. Существовала в период с последней трети III тыс. до н.э. до середины II тыс. до н.э.

Погребения позднего этапа были открыты и изучены в Триалети Б.А. Куфтиным. В дальнейшем было доказано, что триалетские памятники занимают гораздо большую территорию, а также имеют более раннее происхождение.

Выделяются два хронологических этапа культуры ‒ ранний беденский этап (XXIII-XVII вв. до н.э.), и поздний, кировокано-триалетский (XVII-XV вв. до н.э.).

Беденский этап зафиксирован только на территории Южной Грузии. На кировокано-триалетском этапе ареал распространения культуры расширяется до Большого Кавказа на севере и правобережья Аракса, озер Ван и Урмия на юге.

Погребения

Погребения беденского этапа ‒ это курганы с крупными насыпями, иногда укрепленные каменными конструкциями внутри. Погребальные камеры вырыты в земле, укреплены бревнами и накатом. Тела погребенных не укладывали прямо на землю - пол камеры мог быть глинобитным, покрытым циновками, войлочными коврами, звериными шкурами, часто устраивалось мощное деревянное ложе. Тела часто были засыпаны красной охрой. Погребение также могло содержать остатки повозок, а иногда животные и человеческие жертвоприношения (Бедени, Цноре, Ховле и др). Погребальный инвентарь богатый - керамика, металлическое оружие (наконечники копий с гранеными черенками), золотые и серебряные украшения высокого качества. В курганах на склоне Беденского плато прекрасно сохранились остатки погребальной пищи: мясо, пшеница, орехи, каштаны, фрукты. Здесь же обнаружена деревянная мебель, посуда, ткани (лён, шерсть, войлок). В Алазанской долине исследованы рядовые погребения беденского этапа. Погребальный инвентарь в них представлен преимущественно керамикой.

Среди погребений кировокано-триалетского этапа лучше всего исследованы богатые курганы, принадлежавшие, вероятнее всего, представителям родоплеменной верхушки. Это огромные каменные насыпи, под которыми помещаются разные типы захоронений. Известны как обширные ямы, вырытые в материке, так и безъямные погребения на вымощенных глинобитных площадках. Но более всего впечатляют гигантские погребальные залы, стены которых выложены из камня без раствора и перекрыты бревенчатым накатом. Вес одной такой плоской каменной плиты достигает 2-3 тонн. Наиболее характерные примеры ‒ Триалеть, Вузунлар, Кировакан, Лори Берд, Корашау. С восточной стороны к яме может быть подведен наклонный дромос ‒ вероятно по нему погребённого или прах подвозили к камере, ведь глубина могла составлять 7-9 м. Встречается как трупоположение, так и кремация, известны погребальные сооружения без человеческих останков. Тело или прах умершего помещались в центре сооружения на деревянном ложе или, иногда, на колеснице. Также в погребениях находят кости жертвенных животных (быков, овец).

Керамика в погребении располагалась вдоль стен и была представлена чернолощеными или красными с черной росписью сосудами. Среди погребального инвентаря - каменные булавы, кремневые наконечники стрел, обилие металлических предметов, в т.ч. бронзовые котлы, серебряные и золотые украшения и сосуды. Наибольшую известность получили сосуды из драгоценных металлов, найденные в Триалети на юге Грузии. В богатом кургане №17 обнаружено серебряное ведерко с чеканным изображением сцен охоты и золотой кубок, инкрустированный вставками из сердолика и бирюзы, окруженными тонкой филигранью и зернью. По мнению специалистов, он мог быть изготовлен на примитивном токарном станке путем выдавливания и многократного изгибания исходной пластинчатой заготовки. В кургане №5 был найден серебряный кубок на невысокой ножке, украшенный сложными чеканными композициями. В верхнем ярусе изображено шествие людей к божеству, сидящему на троне, в нижнем - вереница идущих оленей. Стиль этих изображений несомненно связан с хеттской изобразительной традицией. Драгоценные сосуды и предметы триалетского типа известны во многих местах Закавказья ‒ Узунлар (Азербайджан), Карашамб и Кировокан (Армения), при этом массовый бронзовый инвентарь представлен в них гораздо хуже.

Раскопаны и погребения рядовых общинников схожего типа, но с очень бедным погребальным инвентарем.

Поселения

Известно единственное погребение беденского этапа ‒ Бериклдееби (вблизи г. Гори). Толщина культурного слоя - 1 м, он перемежается с напластованиями куро-аракской культуры и позднебронзового периода. Жилища были сложены из камней на глиняном растворе и имели прямоугольную форму в основании. Вокруг жилищ располагались находки керамики, а также бытовых и культовых предметов.

Поселения позднего этапа изучены крайне мало.

Керамика

Сосуды чернолощеные, с геометрическим орнаментом, отличавшимся разнообразием. Родственны керамике предыдущей куро-аракской культуры. Разнообразны формы сосудов ‒ пифосы, полусферические миски, бокалы, разного рода чаши, горшочки с петельчатой ручкой. Орнамент ‒ нарезной, зигзаг, ёлочка, ромбы, треугольные шевроны, заштрихованные внутри. На кировокано-триалетском этапе появляются «гидрии» ‒вытянутые или округлые сосуды без ручек с невысоким горлом, переходящим в красиво отогнутый венчик. Помимо чернолощеных есть и красноангобированные сосуды с черной росписью в верхней части, а также белоангобированные. На чернолощеных сосудах орнамент нанесен нарезкой или гребенчатым штампом и представляет собой ленточные углы, знаки креста, свастики. Особая группа чернолощенных сосудов отличается скромным нарезным орнаментом в виде двойных полос, заполненных остроугольным зигзагом. На красноангобированных прорисованы треугольники, заполненные волнистыми линиями («схема воды»), изображения птиц. На белоангобированной поверхности роспись отличается - это округлый меандр, спиральные волюты, шахматные поля.

Металлургия

Формирование самостоятельного очага металлургии начинается еще на беденском этапе. Основные формы характерны для Циркумпонтийской металлургической провинции, к которой отнесена триалетская культура. Это черенковые ножи, шилья с упором-утолщением, вислообушные топоры, долота, тесла.

Сохраняется куро-аракская традиция изготовления наконечников копий с гранеными черенками. Есть и специфические для культуры изделия ‒ это булавки с двуволютной или ракетообразной головками, пластинчатые бляхи с пуансонным орнаментом (в виде мелких выпуклостей). Наиболее дискуссионным является вопрос интерпретации округлых плоских предметов с рукоятью. Их могут расценивать как зеркала, особый тип ножей или детали погребального ложа.

На беденском этапе усложняется рецептура бронз по сравнению с предшествующей куро-аракской культурой. Кроме сплавов меди с мышьяком, начинается использование оловянных бронз, а также многокомпонентных сплавов с добавками мышьяка, сурьмы и цинка. Очевидно в это время начинается эксплуатация полиметаллических месторождений Малого Кавказа, поскольку вряд ли древние металлурги умели выплавлять цинк из руды. Скорее всего, он попадал в металл естественным путём. Однако точно эти месторождения не определены, также неизвестно, где добывалось олово. Для добычи меди и мышьяка продолжается начатая ранее эксплуатация месторождений Малого Кавказа.

На кировокано-триалетском этапе практически все традиционные формы сохраняются ‒ двулезвийные кинжалы, вислообушные топоры, черенковые ножи, шилья. Поздние триалетские кинжалы являются дальнейшим развитием местного оружия. Часто встречаются втульчатые наконечники копий, заменяющие ранние ‒ черенковые.

Сохраняются сложные и разнообразные сплавы меди с мышьяком, с оловом, с оловом и мышьяком одновременно. Добавки цинка из металла исчезают, но значительными становятся примеси сурьмы. Уже в среднем бронзовом веке разрабатывались рудные источники сурьмы, хорошо известные в Закавказье.

Происхождение

Решающую роль в формировании раннетриалетских комплексов сыграла куро-аракская культура ранней бронзы. На это указывает ряд находок, близких по характеру ‒ как керамика, так и металлические изделия (находки наконечников с гранеными черенками). Однако погребальный обряд перекликается с традициями ряда степных культур бронзового века (курганы, захоронения с повозками).